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Диденко нашла нового мужчину спустя четыре месяца после смерти мужа 

Мира Маркина 4 часа назад
Екатерина Диденко, прославившаяся после вечеринки с сухим льдом, в ходе которой погиб ее муж, раскрыла личность нового возлюбленного.
Блогер привыкла делиться с подписчиками самым сокровенным. Она не раз говорила о том, что именно аудитория помогла ей пережить трагедию.
Однако сейчас жизнь Диденко налаживается. Несколько недель назад ее заметили вместе с актером Владом Черных на отдыхе. Тогда Екатерина отшутилась, заявив, что они лишь друзья, и Черных помогает ей присматривать за детьми. Но после этого актер стал все чаще появляться в публикациях блогера, а не так давно Диденко опубликовала фото с мужчиной, который обнимает ее, но стоит спиной к камере. По очертаниям стало понятно, что это Черных.
«Есть вещи, в которых я боюсь признаться сама себе. И, пожалуй, это одна из них»,
— поделилась девушка.
@didenko.katerina
При этом, несмотря на новый роман, Диденко призналась, что по-прежнему скучает по своему погибшему мужу:
«Все 11 лет, который мы были вместе — мы любили друг друга. Я и сейчас его люблю, но мне нужно жить дальше».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Диденко закрутила роман после смерти мужа.
Женский форум 9
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