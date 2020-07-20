Екатерина Диденко, прославившаяся после вечеринки с сухим льдом, в ходе которой погиб ее муж, раскрыла личность нового возлюбленного.

Блогер привыкла делиться с подписчиками самым сокровенным. Она не раз говорила о том, что именно аудитория помогла ей пережить трагедию.

Однако сейчас жизнь Диденко налаживается. Несколько недель назад ее заметили вместе с актером Владом Черных на отдыхе. Тогда Екатерина отшутилась, заявив, что они лишь друзья, и Черных помогает ей присматривать за детьми. Но после этого актер стал все чаще появляться в публикациях блогера, а не так давно Диденко опубликовала фото с мужчиной, который обнимает ее, но стоит спиной к камере. По очертаниям стало понятно, что это Черных.

«Есть вещи, в которых я боюсь признаться сама себе. И, пожалуй, это одна из них»,

— поделилась девушка.

@didenko.katerina

При этом, несмотря на новый роман, Диденко призналась, что по-прежнему скучает по своему погибшему мужу: