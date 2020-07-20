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Тата Бондарчук поделилась снимком с новым возлюбленным 

Мира Маркина 3 часа назад
Тата Бондарчук оправилась после развода с Сергеем
Фото: @tatamamik
Тата Бондарчук опубликовала фотографию с новым возлюбленным.
Бывшая жена Сергея Бондарчука поздравила в Instagram Филиппа Фролова с 29-летием.
«С днем рождения, мой!»,
— подписала снимок Тата, добавив смайлик в виде сердца.
@tatamamik
Подписчики девушки поспешили порадоваться за нее:
«Поздравляю! Вы — умница, красавица, которая достойна всего самого лучшего»;
«Как радостно видеть вас с кем-то! Будьте счастливы!»;
«Какая прекрасная пара. У Таты глаза горят!».
Как долго Бондарчук состоит в отношениях с Фроловым неизвестно. Тата старается как можно реже афишировать личную жизнь. Однако накануне светская львица заявила, что у каждого рядом должен быть человек, ради которого хочется жить:
«Нет рецепта от расставания. Нужно просто жить и верить, что дальше будет только лучше».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как живет особенная дочь Бондарчуков.
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Звёзды , Сергей Бондарчук , Тата Бондарчук
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