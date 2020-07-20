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Девушка Роналду порадовала фанатов фото в бикини 

Мира Маркина 3 часа назад
Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала пикантное фото в бикини и взволновала подписчиков.
Девушка поделилась в Instagram двумя снимками. На первом она сидит спиной к камере, на втором — лицом. Подписчики не оставили Родригес без восторженных комментариев:
«Королева красоты»,
«Это тело — мечта!»,
«Криштиану повезло!».
@georginagio
@georginagio
Роналду также нередко говорит возлюбленной комплименты. К примеру, 7 июля под одной из фотографий Джорджины футболист написал:
"Самая красивая женщина на Земле".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о Вайолет Саммерс — королеве мини-бикини.
Звёзды , Видео , Джорджина Родригес , Криштиану Роналду
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