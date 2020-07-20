Девушка поделилась в Instagram двумя снимками. На первом она сидит спиной к камере, на втором — лицом. Подписчики не оставили Родригес без восторженных комментариев:

«Королева красоты»,

«Это тело — мечта!»,

«Криштиану повезло!».

@georginagio

@georginagio

Роналду также нередко говорит возлюбленной комплименты. К примеру, 7 июля под одной из фотографий Джорджины футболист написал: