Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала пикантное фото в бикини и взволновала подписчиков.
Девушка поделилась в Instagram двумя снимками. На первом она сидит спиной к камере, на втором — лицом. Подписчики не оставили Родригес без восторженных комментариев:
«Королева красоты»,
«Это тело — мечта!»,
«Криштиану повезло!».
@georginagio
@georginagio
Роналду также нередко говорит возлюбленной комплименты. К примеру, 7 июля под одной из фотографий Джорджины футболист написал:
"Самая красивая женщина на Земле".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о Вайолет Саммерс — королеве мини-бикини.