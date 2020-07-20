Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена Павла Воли пошутила про новую возлюбленную Гарика Харламова 

Lenta.ru 1 час назад
Жена Павла Воли пошутила про «избранницу» Харламова
Фото: @liasanutiasheva
Телеведущая Ляйсан Утяшева на вечеринке в честь ее дня рождения встретилась с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Жена российского комика Павла Воли подшутила над юмористом, который ранее объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Фото опубликовано в сторис Instagram.
Она опубликовала черно-белый кадр с празднования, на котором Харламов запечатлен в объятиях Павла Воли. Судя по фото, коллеги по Comedy Club танцуют медленный танец. Утяшева сопроводила снимок ироничной подписью: «Все стало на свои места». Тем самым ведущая высмеяла сообщения о новой возлюбленной, с которой Харламов якобы проводит время.
Также Утяшева опубликовала видео, как разбирает полученные подарки. От Харламова она получила книгу с рецептами. Поблагодарив комика, ведущая пошутила, что поняла намек. «Будем готовить, заезжай. Теперь тебя кто-то должен кормить», — сказала она. Так она намекнула юмористу на развод с Асмус.
Ранее Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью. Он высмеял публикации, якобы опубликовав фотографию с новой пассией.
Харламов и Асмус объявили о разводе через аккаунты в Instagram 22 июня. По словам актрисы, разойтись они решили еще около года назад. Харламов поблагодарил жену за годы совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь Анастасию. Пара поженилась в 2013 году.
Видео дня. Зачем в доме нужно держать хозяйственное мыло
Последние новости
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от коронавируса c апреля Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от коронавируса c апреля Раскрыты подробности проникновения коронавируса в Россию Раскрыты подробности проникновения коронавируса в Россию Полиция сочла поручение Путина о снижении смертности в ДТП невыполнимым Полиция сочла поручение Путина о снижении смертности в ДТП невыполнимым
Женский форум 2
Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Ляйсан Утяшева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
Седокова обнажила бедра в ультраоткровенном бикини
Седокова обнажила бедра в ультраоткровенном бикини
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Зачем ставить горячие блюда в холодильник
03:03
Зачем ставить горячие блюда в холодильник
Дом и сад Еда
Сыновья российских звезд, сами добившиеся успеха
02:57
Сыновья российских звезд, сами добившиеся успеха
Дети Звёзды
Стало понятно, яблоки какого цвета самые полезные
02:20
Стало понятно, яблоки какого цвета самые полезные
Еда Здоровье
Какие странности можно найти в мороженом
20:00
Какие странности можно найти в мороженом
Еда Здоровье
Зачем в доме нужно держать хозяйственное мыло
02:45
Зачем в доме нужно держать хозяйственное мыло
Дом и сад
Девушка сняла накладные ресницы, а её парень ошалел
00:14
Девушка сняла накладные ресницы, а её парень ошалел
Красота
Романы и голые фото: «Папины дочки» 13 лет спустя
00:30
Романы и голые фото: «Папины дочки» 13 лет спустя
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение