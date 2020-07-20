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Соколова сообщила, что Телегин не соблюдал режим самоизоляции. Именно поэтому Пелагея опасалась отдавать ему дочку:

«Он не соблюдал режим самоизоляции, судя по информации из его аккаунта в Instagram. И правильно она опасалась, как почувствовала. А вы не знаете? Так у него коронавирус подтвердился»,

— заявила Александра.

По словам подруги звезды, о диагнозе хоккеиста стало известно несколько дней назад.