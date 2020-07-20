Подруга Пелагеи Александра Соколова в разговоре с изданием "СтарХит" рассказала, почему певица препятствовала общению дочки с отцом — хоккеистом Иваном Телегиным.
Соколова сообщила, что Телегин не соблюдал режим самоизоляции. Именно поэтому Пелагея опасалась отдавать ему дочку:
«Он не соблюдал режим самоизоляции, судя по информации из его аккаунта в Instagram. И правильно она опасалась, как почувствовала. А вы не знаете? Так у него коронавирус подтвердился»,
— заявила Александра.
По словам подруги звезды, о диагнозе хоккеиста стало известно несколько дней назад.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыты подробности развода Пелагеи и Телегина.