Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды, которые бросили своих детей 

Я Покупаю 1 час назад
Звезды, которые бросили своих детей
Фото: Я Покупаю
Кого-то вынудили обстоятельства, у кого-то не сложилось с мужьями, третьи просто оказались не лучшими мамами на свете…
Конечно, не нам судить их… Как говорит один из героев этой подборки, зрителей должны интересовать его актерские таланты, а не подробности личной жизни. Но когда дело доходит до детей, сердце сжимается.

Наталье Фатеевой не нужны ни мужья, ни дети, ни внуки

К первому ребенку (родился во втором браке с Владимиром Басовым) 25-летняя Наталья оказалась не готова. Сначала его воспитывала няня, потом бабушка и дедушка в Харькове, потом Фатеева забрала семилетнего Вову в Москву и сдала в интернат. Впрочем, подросший сын не доставлял маме проблем: вместе с домработницей помогал растить Наталью-младшую, дочь Фатеевой от космонавта Егорова.
Когда же у Вовы появилась семья, Наталья не пустила их с женой в свою пятикомнатную квартиру. С внучкой со стороны сына Наталья не общается. Внучку со стороны дочери актриса тоже не приняла, причем самым категорическим образом. Дочь Натальи забеременела в 15, Фатеева настаивала на аборте, но срок оказался уже слишком поздним. Что ж, знаменитая актриса заставила дочь сдать родившуюся девочку в дом малютки.
Удивитесь ли вы тому, что сыночком Наталья Фатеева называет кота Филю?

Том Круз выбирает детей по религиозному признаку

Еще каких-то 8 лет назад Том Круз выглядел образцовым папочкой, который не спускал свою дочурку Сури с рук. Но с 2012 года, в котором он развелся с мамой Сури, актрисой Кэти Холмс, папочка вообще не вспоминает о своем ребенке.
Том за все время не выражал желания видеться с дочерью, более того, он даже не удостаивает ее поздравлениями с днем рождения. Есть мнение, что всему виной саентологические убеждения голливудского актера. Как выяснилось, эта религия не поощряет общение с людьми другой веры, даже если это родные и близкие люди. Это предположение подкрепляется тем, что Том продолжает поддерживать отношения с приемными детьми от другого развалившегося брака, тоже саентологами.

Евгений Цыганов — плодовитый, но никудышный отец

В паре с Ириной Леоновой у Евгения родилось аж семеро детей. Но общественность просто ахнула, когда актер бросил свою беременную красавицу-жену ради служебного романа с «какой-то из Юль: то ли Пересильд, то ли Снигирь». В конце концов, разлучницей оказалась Юлия Снигирь, в браке с которой у Евгения появился еще один сын — Федор.
Прошло несколько лет, девушки воспитывают детей, Евгений продолжает играть в театре и сниматься в кино. На все вопросы прессы он отвечает, что журналистов и зрителей должны интересовать его таланты, а не подробности личной жизни.

Светлана Светличная предпочитает детям романы

В браке Светланы Светличной и Владимира Ивашова родилось двое детей. Младшего сына уже нет в живых, а отношения со старшим, Алексеем, сложно назвать теплыми.
Светлана не одобрила выбор Алексея: невестка показалась ей чересчур провинциальной, поэтому актриса не общалась ни с ней, ни с собственной внучкой. Еще больший разлад в семью внес квартирный вопрос: Алексей слишком активно переживал за количество положенных ему квадратных метров московской жилплощади. Светлана же в это время продолжает искать утешение в отношениях и крутить романы с мужчинами на десятки лет моложе себя…
Видео дня. Зачем в доме нужно держать хозяйственное мыло
Я Покупаю: последние новости
Актеры «Папиных дочек» тогда и сейчас: кто изменился до неузнаваемости Актеры «Папиных дочек» тогда и сейчас: кто изменился до неузнаваемости 5 признаков бедности, которые выдают с головой 5 признаков бедности, которые выдают с головой Влюбляет или отпугивает: как цвет одежды влияет на нашу жизнь Влюбляет или отпугивает: как цвет одежды влияет на нашу жизнь
Женский форум
Звёзды , Наталья Фатеева , Кэти Холмс , Том Круз , Светлана Светличная , Юлия Снигирь , Владимир Басов , Владимир Ивашов , Евгений Цыганов , Ирина Леонова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
Романы и голые фото: «Папины дочки» 13 лет спустя
Романы и голые фото: «Папины дочки» 13 лет спустя
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Знаменитости, долго скрывавшие отношения
02:49
Знаменитости, долго скрывавшие отношения
Любовь Звёзды
В России начинают печатать мясо на принтерах
11:20
В России начинают печатать мясо на принтерах
Еда
Звезды 2000-х, пропавшие с российской сцены
11:20
Звезды 2000-х, пропавшие с российской сцены
Звёзды
Зачем ставить горячие блюда в холодильник
03:03
Зачем ставить горячие блюда в холодильник
Дом и сад Еда
Сыновья российских звезд, сами добившиеся успеха
02:57
Сыновья российских звезд, сами добившиеся успеха
Дети Звёзды
Стало понятно, яблоки какого цвета самые полезные
02:20
Стало понятно, яблоки какого цвета самые полезные
Еда Здоровье
Какие странности можно найти в мороженом
20:00
Какие странности можно найти в мороженом
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение