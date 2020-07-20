Звезды, которые бросили своих детей 

Кого-то вынудили обстоятельства, у кого-то не сложилось с мужьями, третьи просто оказались не лучшими мамами на свете…

Конечно, не нам судить их… Как говорит один из героев этой подборки, зрителей должны интересовать его актерские таланты, а не подробности личной жизни. Но когда дело доходит до детей, сердце сжимается.

Наталье Фатеевой не нужны ни мужья, ни дети, ни внуки

К первому ребенку (родился во втором браке с Владимиром Басовым ) 25-летняя Наталья оказалась не готова. Сначала его воспитывала няня, потом бабушка и дедушка в Харькове, потом Фатеева забрала семилетнего Вову в Москву и сдала в интернат. Впрочем, подросший сын не доставлял маме проблем: вместе с домработницей помогал растить Наталью-младшую, дочь Фатеевой от космонавта Егорова.

Когда же у Вовы появилась семья, Наталья не пустила их с женой в свою пятикомнатную квартиру. С внучкой со стороны сына Наталья не общается. Внучку со стороны дочери актриса тоже не приняла, причем самым категорическим образом. Дочь Натальи забеременела в 15, Фатеева настаивала на аборте, но срок оказался уже слишком поздним. Что ж, знаменитая актриса заставила дочь сдать родившуюся девочку в дом малютки.

Удивитесь ли вы тому, что сыночком Наталья Фатеева называет кота Филю?

Том Круз выбирает детей по религиозному признаку

Еще каких-то 8 лет назад Том Круз выглядел образцовым папочкой, который не спускал свою дочурку Сури с рук. Но с 2012 года, в котором он развелся с мамой Сури, актрисой Кэти Холмс , папочка вообще не вспоминает о своем ребенке.

Том за все время не выражал желания видеться с дочерью, более того, он даже не удостаивает ее поздравлениями с днем рождения. Есть мнение, что всему виной саентологические убеждения голливудского актера. Как выяснилось, эта религия не поощряет общение с людьми другой веры, даже если это родные и близкие люди. Это предположение подкрепляется тем, что Том продолжает поддерживать отношения с приемными детьми от другого развалившегося брака, тоже саентологами.

Евгений Цыганов — плодовитый, но никудышный отец

В паре с Ириной Леоновой у Евгения родилось аж семеро детей. Но общественность просто ахнула, когда актер бросил свою беременную красавицу-жену ради служебного романа с «какой-то из Юль: то ли Пересильд, то ли Снигирь ». В конце концов, разлучницей оказалась Юлия Снигирь, в браке с которой у Евгения появился еще один сын — Федор.

Прошло несколько лет, девушки воспитывают детей, Евгений продолжает играть в театре и сниматься в кино. На все вопросы прессы он отвечает, что журналистов и зрителей должны интересовать его таланты, а не подробности личной жизни.

Светлана Светличная предпочитает детям романы

В браке Светланы Светличной и Владимира Ивашова родилось двое детей. Младшего сына уже нет в живых, а отношения со старшим, Алексеем, сложно назвать теплыми.

Светлана не одобрила выбор Алексея: невестка показалась ей чересчур провинциальной, поэтому актриса не общалась ни с ней, ни с собственной внучкой. Еще больший разлад в семью внес квартирный вопрос: Алексей слишком активно переживал за количество положенных ему квадратных метров московской жилплощади. Светлана же в это время продолжает искать утешение в отношениях и крутить романы с мужчинами на десятки лет моложе себя…