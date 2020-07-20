Жена Алибасова подала на него в суд

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на своего супруга продюсера Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".
Федосеева-Шукшина хочет признать недействительными сделки по квартире в Новой Москве. Актриса подарила ее Алибасову, а продюсер оформил жилье на своего помощника.
"Федосеева пытается признать недействительными две сделки. Первая — по дарению квартиры Барри Каримовичу, вторая — по переоформлению договора на Сергея Моцаря. Федосеева требует возвратить в свою собственность это жилое помещение, — рассказал адвокат семьи Олег Сухов.
Однако, по его словам, договор дарения был оформлен правильно.
"Я думаю, что при объективном рассмотрении все основания, чтобы в иске было отказано, у нас есть", — заявил Сухов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что сын Алибасова заявил, что его отца хотели убить.