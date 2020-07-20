Жена Алибасова подала на него в суд

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Федосеева-Шукшина хочет признать недействительными сделки по квартире в Новой Москве. Актриса подарила ее Алибасову, а продюсер оформил жилье на своего помощника.

"Федосеева пытается признать недействительными две сделки. Первая — по дарению квартиры Барри Каримовичу, вторая — по переоформлению договора на Сергея Моцаря. Федосеева требует возвратить в свою собственность это жилое помещение, — рассказал адвокат семьи Олег Сухов.

Однако, по его словам, договор дарения был оформлен правильно.