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Федосеева-Шукшина подала в суд на Алибасова 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Жена Алибасова подала на него в суд
Фото: globallookpress.com
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на своего супруга продюсера Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".
Федосеева-Шукшина хочет признать недействительными сделки по квартире в Новой Москве. Актриса подарила ее Алибасову, а продюсер оформил жилье на своего помощника.
"Федосеева пытается признать недействительными две сделки. Первая — по дарению квартиры Барри Каримовичу, вторая — по переоформлению договора на Сергея Моцаря. Федосеева требует возвратить в свою собственность это жилое помещение, — рассказал адвокат семьи Олег Сухов.
Однако, по его словам, договор дарения был оформлен правильно.
"Я думаю, что при объективном рассмотрении все основания, чтобы в иске было отказано, у нас есть", — заявил Сухов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что сын Алибасова заявил, что его отца хотели убить.
Звёзды , Сергей Моцарь , Олег Сухов , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
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