«Если ты нуждаешься в помощи, надень желтое»

В далеком 2007 году у американской поп-певицы Бритни Спирс произошел нервный срыв. Тогда звезда пришла в парикмахерскую и попросила мастера побрить ее налысо. Тот, в свою очередь отказал. Тогда исполнительница схватила машинку и сама избавилась от волос. После этого артистку отправили на лечение в рехаб. В связи с этим событием отец певицы Джейми Спирс взял над дочерью и всем ее состоянием опекунство.

Когда Бритни вышла из клиники, она приложила все силы, чтобы вернуться к нормальной жизни. Поп-звезда регулярно посещала психиатра и пила назначенные им лекарства.

Но в январе текущего года Спирс снова оказалась в психиатрической клинике. По словам юриста, который ранее работал с певицей, ее туда отправил опекун, причем против ее воли. Отец якобы обеспокоился тем, что его наследница перестала принимать препараты.

Поклонники все это время очень беспокоились за Бритни. Кроме того, недавно исполнительница стала публиковать странные ролики в Instagram. Никто не мог понять, нуждается ли артистка в помощи или нет. В итоге фолловеры предложили звезде дать сигнал, если она в ней нуждается. И звезда его подала.

@getawaydaniel

— "Если у тебя неприятности, Бритни, надень в следующем посте что-нибудь черное".

— "Если ты нуждаешься в помощи, надень что-нибудь желтое в следующем видео".

@britneyspears

Ариэль Уинтер. В связи с этим в сети появился хэштег #FreeBritney. С его помощью поклонники борются за то, чтобы Спирс вернули ее права. К движению также присоединились и другие знаменитости — актрисы Роуз МакГоуэн

Кроме того, фолловеры запустили официальную петицию на сайте Белого дома. Они требуют, чтобы Бритни дали адвоката. 22 июля состоится судебное заседание, где будет вынесено решение о возврате прав певице.