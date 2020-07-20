Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты обеспокоены состоянием Бритни Спирс 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Если ты нуждаешься в помощи, надень желтое»
Фото: globallookpress.com
В далеком 2007 году у американской поп-певицы Бритни Спирс произошел нервный срыв. Тогда звезда пришла в парикмахерскую и попросила мастера побрить ее налысо. Тот, в свою очередь отказал. Тогда исполнительница схватила машинку и сама избавилась от волос. После этого артистку отправили на лечение в рехаб. В связи с этим событием отец певицы Джейми Спирс взял над дочерью и всем ее состоянием опекунство.
Когда Бритни вышла из клиники, она приложила все силы, чтобы вернуться к нормальной жизни. Поп-звезда регулярно посещала психиатра и пила назначенные им лекарства.
Но в январе текущего года Спирс снова оказалась в психиатрической клинике. По словам юриста, который ранее работал с певицей, ее туда отправил опекун, причем против ее воли. Отец якобы обеспокоился тем, что его наследница перестала принимать препараты.
Поклонники все это время очень беспокоились за Бритни. Кроме того, недавно исполнительница стала публиковать странные ролики в Instagram. Никто не мог понять, нуждается ли артистка в помощи или нет. В итоге фолловеры предложили звезде дать сигнал, если она в ней нуждается. И звезда его подала.
@getawaydaniel
 — "Если у тебя неприятности, Бритни, надень в следующем посте что-нибудь черное".
 — "Если ты нуждаешься в помощи, надень что-нибудь желтое в следующем видео".
@britneyspears
В связи с этим в сети появился хэштег #FreeBritney. С его помощью поклонники борются за то, чтобы Спирс вернули ее права. К движению также присоединились и другие знаменитости — актрисы Роуз МакГоуэн и Ариэль Уинтер.
Кроме того, фолловеры запустили официальную петицию на сайте Белого дома. Они требуют, чтобы Бритни дали адвоката. 22 июля состоится судебное заседание, где будет вынесено решение о возврате прав певице.
Видео дня. Зачем в доме нужно держать хозяйственное мыло
Женский форум
Звёзды , Роуз Макгоуэн , Бритни Спирс , Ариэль Уинтер , Джейми Спирс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
Нагиев взорвал сеть откровенным фото
Нагиев взорвал сеть откровенным фото
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Знаменитости, долго скрывавшие отношения
02:49
Знаменитости, долго скрывавшие отношения
Любовь Звёзды
В России начинают печатать мясо на принтерах
11:20
В России начинают печатать мясо на принтерах
Еда
Звезды 2000-х, пропавшие с российской сцены
11:20
Звезды 2000-х, пропавшие с российской сцены
Звёзды
Зачем ставить горячие блюда в холодильник
03:03
Зачем ставить горячие блюда в холодильник
Дом и сад Еда
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
00:44
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
Звёзды
Сыновья российских звезд, сами добившиеся успеха
02:57
Сыновья российских звезд, сами добившиеся успеха
Дети Звёзды
Стало понятно, яблоки какого цвета самые полезные
02:20
Стало понятно, яблоки какого цвета самые полезные
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение