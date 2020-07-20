У Плющенко и Рудковской ожидается пополнение

Продюсер высказалась о грядущем событии.

Яна Рудковская заявила, что скоро в ее семье произойдет пополнение. По словам знаменитости, малыш появится на свет уже в самое ближайшее время. Рождение еще одного наследника было заветной мечтой продюсера.

Чтобы забеременеть, 45-летняя светская львица прикладывала массу усилий: обследовалась и даже пыталась использовать процедуру ЭКО, но так и не получила нужного результата. Неудачные попытки забеременеть негативно отразились на организме женщины — стали настоящим стрессом, который мог обернуться осложнениями.

Тогда звезда и ее избранник, фигурист Евгений Плющенко , решили прибегнуть к услугам суррогатной матери. Поклонники в «Инстаграме» спросили Яну, когда можно ожидать появления нового ребенка в ее доме, на что она сказала: «Скоро!» Судя по такому ответу, можно предположить, что суррогатная мать уже вынашивает малыша для спортсмена и его жены. Но никаких подробностей, касающихся нового ребенка, Рудковская пока не раскрывает.