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У Плющенко и Рудковской скоро появится еще один наследник 

WomanHit.ru 1 час назад
У Плющенко и Рудковской ожидается пополнение
Фото: @rudkovskayaofficial
Продюсер высказалась о грядущем событии.
Яна Рудковская заявила, что скоро в ее семье произойдет пополнение. По словам знаменитости, малыш появится на свет уже в самое ближайшее время. Рождение еще одного наследника было заветной мечтой продюсера.
Чтобы забеременеть, 45-летняя светская львица прикладывала массу усилий: обследовалась и даже пыталась использовать процедуру ЭКО, но так и не получила нужного результата. Неудачные попытки забеременеть негативно отразились на организме женщины — стали настоящим стрессом, который мог обернуться осложнениями.
Тогда звезда и ее избранник, фигурист Евгений Плющенко, решили прибегнуть к услугам суррогатной матери. Поклонники в «Инстаграме» спросили Яну, когда можно ожидать появления нового ребенка в ее доме, на что она сказала: «Скоро!» Судя по такому ответу, можно предположить, что суррогатная мать уже вынашивает малыша для спортсмена и его жены. Но никаких подробностей, касающихся нового ребенка, Рудковская пока не раскрывает.
Напомним, сегодня в семье Рудковской трое детей. Младший из них — семилетний Саша, отцом которого является Плющенко, занимается фигурным катанием и моделингом. Двое старших сыновей продюсера появились в браке с бизнесменом Виктором Батуриным: Николай родился в 2002 году, а Андрею — сыну Батурина от предыдущего брака — в сентябре исполнится 19 лет. Его Яна усыновила.
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Звёзды , Яна Рудковская , Виктор Батурин , Евгений Плющенко
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