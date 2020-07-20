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Рудковская и Плющенко ждут ребенка 

Анастасия Иванова 1 час назад
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко ждут ребенка. Об этом сообщает "7 дней".
Как пишет издание, звездная пара прибегла к услугам суррогатного материнства. 45-летняя Яна Рудковская призналась, что давно мечтала об еще одном ребенке. Она проходила обследования и пробовала метод ЭКО. Однако это не помогло.
По словам продюсера, пополнение в семье произойдет уже в ближайшее время.
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
Напомним, что у Яны Рудковской и Евгения Плющенко есть шестилетний сын Александр.
Ранее "Рамблер" сообщал, что репутация известного бренда рушится из-за Рудковской.
Звёзды , Видео , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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