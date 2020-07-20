Рудковская и Плющенко ждут ребенка 

Как пишет издание, звездная пара прибегла к услугам суррогатного материнства. 45-летняя Яна Рудковская призналась, что давно мечтала об еще одном ребенке. Она проходила обследования и пробовала метод ЭКО. Однако это не помогло.

По словам продюсера, пополнение в семье произойдет уже в ближайшее время.

"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.

Напомним, что у Яны Рудковской и Евгения Плющенко есть шестилетний сын Александр.