Самые безвкусные звезды «Славянского базара»

После пандемии понемногу открываются международные границы, и поездка в Витебск для многих звезд стала первым выездом за пределы страны. В Белоруссии все-таки открылся музыкальный фестиваль «Славянский базар», на который приехали многие отечественные знаменитости. Разбираем образы звезд в нашем материале!
Главным гостем фестиваля, конечно же, стал Филипп Киркоров. Поп-король не стал скромничать и все время ходил в роскошном расшитом пиджаке и довольно простых брюках. Не всем понравился образ певца, ведь он может выглядеть и лучше. Но учитывая, что артист приехал на один день, то ему ничего не остается, как блистать.
@fkirkorov
Еще две российские звезды, Анна Семенович и Митя Фомин, совместно исполнили песню. Вероятно, из-за того, что у них был совместный выход, стилисты подобрали им образы в похожей цветовой гамме. Впрочем, многие эксперты считают, что Семенович выглядела отвратительно: да, большой бюст Анны сложно спрятать, но платье выглядит так, словно его отдала выпускница нулевых.
@mf_agent
А вот Фомин выглядит вполне неплохо: костюм в узкую полоску делает его визуально немного выше и стройнее. Впрочем, артист старается себя не запускать и следит за фигурой.
@vaengaofficial
Певица Елена Ваенга на выступлении была в привычном черном наряде, а вот по Витебску предпочитала прогуливаться в платье в красно-черную клетку. Стилисты считают, что это полный провал и подобные наряды стоит выбросить из своего шкафа. Подобный образ никак не красит певицу и сильно портит ее фигуру. К слову, поклонники заметили, что Ваенга за карантин сильно похудела, но в этом наряде ее преображения совсем не заметно.