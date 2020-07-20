Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Славянский базар: 3 безвкусных образа от российских звезд 

Я Покупаю 1 час назад
Самые безвкусные звезды «Славянского базара»
Фото: Я Покупаю
После пандемии понемногу открываются международные границы, и поездка в Витебск для многих звезд стала первым выездом за пределы страны. В Белоруссии все-таки открылся музыкальный фестиваль «Славянский базар», на который приехали многие отечественные знаменитости. Разбираем образы звезд в нашем материале!
Главным гостем фестиваля, конечно же, стал Филипп Киркоров. Поп-король не стал скромничать и все время ходил в роскошном расшитом пиджаке и довольно простых брюках. Не всем понравился образ певца, ведь он может выглядеть и лучше. Но учитывая, что артист приехал на один день, то ему ничего не остается, как блистать.
@fkirkorov
Еще две российские звезды, Анна Семенович и Митя Фомин, совместно исполнили песню. Вероятно, из-за того, что у них был совместный выход, стилисты подобрали им образы в похожей цветовой гамме. Впрочем, многие эксперты считают, что Семенович выглядела отвратительно: да, большой бюст Анны сложно спрятать, но платье выглядит так, словно его отдала выпускница нулевых.
@mf_agent
А вот Фомин выглядит вполне неплохо: костюм в узкую полоску делает его визуально немного выше и стройнее. Впрочем, артист старается себя не запускать и следит за фигурой.
@vaengaofficial
Певица Елена Ваенга на выступлении была в привычном черном наряде, а вот по Витебску предпочитала прогуливаться в платье в красно-черную клетку. Стилисты считают, что это полный провал и подобные наряды стоит выбросить из своего шкафа. Подобный образ никак не красит певицу и сильно портит ее фигуру. К слову, поклонники заметили, что Ваенга за карантин сильно похудела, но в этом наряде ее преображения совсем не заметно.
Видео дня. Зачем в доме нужно держать хозяйственное мыло
Я Покупаю: последние новости
Звезды, которые бросили своих детей Звезды, которые бросили своих детей Актеры «Папиных дочек» тогда и сейчас: кто изменился до неузнаваемости Актеры «Папиных дочек» тогда и сейчас: кто изменился до неузнаваемости 5 признаков бедности, которые выдают с головой 5 признаков бедности, которые выдают с головой
Женский форум
Звёзды , Филипп Киркоров , Елена Ваенга , Митя Фомин , Анна Семенович
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
Нагиев взорвал сеть откровенным фото
Нагиев взорвал сеть откровенным фото
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Знаменитости, долго скрывавшие отношения
02:49
Знаменитости, долго скрывавшие отношения
Любовь Звёзды
В России начинают печатать мясо на принтерах
11:20
В России начинают печатать мясо на принтерах
Еда
Звезды 2000-х, пропавшие с российской сцены
11:20
Звезды 2000-х, пропавшие с российской сцены
Звёзды
Зачем ставить горячие блюда в холодильник
03:03
Зачем ставить горячие блюда в холодильник
Дом и сад Еда
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
00:44
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
Звёзды
Сыновья российских звезд, сами добившиеся успеха
02:57
Сыновья российских звезд, сами добившиеся успеха
Дети Звёзды
Стало понятно, яблоки какого цвета самые полезные
02:20
Стало понятно, яблоки какого цвета самые полезные
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение