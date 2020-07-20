Самые безвкусные звезды «Славянского базара»

После пандемии понемногу открываются международные границы, и поездка в Витебск для многих звезд стала первым выездом за пределы страны. В Белоруссии все-таки открылся музыкальный фестиваль «Славянский базар», на который приехали многие отечественные знаменитости. Разбираем образы звезд в нашем материале!

Главным гостем фестиваля, конечно же, стал Филипп Киркоров . Поп-король не стал скромничать и все время ходил в роскошном расшитом пиджаке и довольно простых брюках. Не всем понравился образ певца, ведь он может выглядеть и лучше. Но учитывая, что артист приехал на один день, то ему ничего не остается, как блистать.

@fkirkorov

Еще две российские звезды, Анна Семенович Митя Фомин , совместно исполнили песню. Вероятно, из-за того, что у них был совместный выход, стилисты подобрали им образы в похожей цветовой гамме. Впрочем, многие эксперты считают, что Семенович выглядела отвратительно: да, большой бюст Анны сложно спрятать, но платье выглядит так, словно его отдала выпускница нулевых.

@mf_agent

А вот Фомин выглядит вполне неплохо: костюм в узкую полоску делает его визуально немного выше и стройнее. Впрочем, артист старается себя не запускать и следит за фигурой.

@vaengaofficial