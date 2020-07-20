Отец Децла вспомнил, как певец зарабатывал в Чечне

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Отец Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, рассказал, как в юном возрасте певец зарабатывал деньги в Чечне. Воспоминаниями он поделился в документальном фильме "Ленты.ру".

Продюсер Александр Толмацкий рассказал, что они вместе ездили на гастроли с Олегом Газмановым и его сыном Родионом в Грозный. Однажды Кирилл пришел с набитыми трехрублевыми бумажками карманами. Оказалось, что кто-то подошел к нему и попросил автограф Родиона за три рубля.

"Он увидел, что можно было получить три рубля за автограф, и начал их продавать. Полные карманы", — поделился отец Децла.

До того, как Олег Газманов создал группу "Эскадрон", он продюсировал своего сына Родиона.