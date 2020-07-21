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Барановская отреагировала на слухи о четвертой беременности 

Teleprogramma.pro и ещё 1 42 минуты назад
Барановская высказалась о четвертой беременности
Фото: @baranovskaya_tv
Юлия Барановская стала примером для многих женщин, когда сама стала воспитывать троих детей. Как известно, девушка долгое время жила в гражданском браке с Андреем Аршавиным, но футболист оставил семью ради другой женщины. Впоследствии спортсмен женился на Алисе Казьминой, но год назад их брак распался. А Юлия смогла стать телеведущей. При этом она успевает заниматься с детьми, ухаживать за собой и путешествовать.
Недавно девушка вместе с сыновьями и дочкой уехала на Алтай. Она с радостью сплавляется по рекам, поднимается в горы и наслаждается местными красотами. Накануне Барановская опубликовала фото, на котором предстала без макияжа и в платье свободного кроя. Легкий шифоновый наряд скрыл фигуру девушки. Поклонники заподозрили, что она беременна в четвертый раз, но хочет скрыть интересное положение.
@baranovskaya_tv
«Вы беременны? Сейчас везде про это пишут», «Кажется, или животик?», — стали писать подписчики.
На домыслы Юлия отреагировала сразу. Она пресекла слухи.
«Нет, это неправда»,
— заверила девушка.
К слову, 35-летняя телеведущая скрывает личную жизнь. Лишь недавно она поделилась, что у нее был мужчина, с которым она длительное время встречалась, но их роман закончился минувшей весной. Барановская не теряет надежду встретить любовь и сыграть долгожданную свадьбу. Она утверждает, что не будет скрывать от всех свое счастье и свадьбу строил красивую и пышную.
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Звёзды , Красивые девушки , Без макияжа , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Юлия Барановская
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