Внучка Ротару показала фото в рубашке без белья

19-летняя внучка Софии Ротару оголила плечо в белоснежной рубашке. София Евдокименко продолжает восхищать аудиторию своей красотой и талантами: так, помимо учебы за рубежом девушка активно посвящает себя фитнесу, занятиям конным спортом, изучению языков. Недавно же Евдокименко приобщилась к модным форматам «прямого эфира» в Instagram.

Нередко София участвует и в различных фотосессиях: в микроблоге девушки можно найти как более откровенные кадры, где героиня соблазнительно позирует в купальнике, так и более концептуальные — где Евдокименко позирует с лошадьми.

@iamsofiaeve

Накануне студентка побаловала зрителей пикантным снимком, на котором появилась в белоснежной рубашке: ее она кокетливо приспустила с одной стороны, оголив нежное плечо и ключицу. Оказалось, что под одеждой у девушки нет нижнего белья, что спровоцировало бурную фантазию наблюдающих.

Евдокименко удостоилась комплиментов женской и мужской аудитории. «Утонченная красавица», «Глаза похожи на кошачьи», «Софи, вы бесподобны», «Стрелки вам очень идут», «В прекрасной форме», «Просто принцесса», — высказались они.