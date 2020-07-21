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«Утонченная красавица»: 19-летняя внучка Ротару кокетливо оголила плечо в белоснежной рубашке без белья 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Внучка Ротару показала фото в рубашке без белья
Фото: @iamsofiaeve
19-летняя внучка Софии Ротару оголила плечо в белоснежной рубашке. София Евдокименко продолжает восхищать аудиторию своей красотой и талантами: так, помимо учебы за рубежом девушка активно посвящает себя фитнесу, занятиям конным спортом, изучению языков. Недавно же Евдокименко приобщилась к модным форматам «прямого эфира» в Instagram.
Нередко София участвует и в различных фотосессиях: в микроблоге девушки можно найти как более откровенные кадры, где героиня соблазнительно позирует в купальнике, так и более концептуальные — где Евдокименко позирует с лошадьми.
@iamsofiaeve
Накануне студентка побаловала зрителей пикантным снимком, на котором появилась в белоснежной рубашке: ее она кокетливо приспустила с одной стороны, оголив нежное плечо и ключицу. Оказалось, что под одеждой у девушки нет нижнего белья, что спровоцировало бурную фантазию наблюдающих.
Евдокименко удостоилась комплиментов женской и мужской аудитории. «Утонченная красавица», «Глаза похожи на кошачьи», «Софи, вы бесподобны», «Стрелки вам очень идут», «В прекрасной форме», «Просто принцесса», — высказались они.
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Женский форум 10
Звёзды , София Евдокименко , София Ротару
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