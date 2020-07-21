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Раскрыты неизвестные обстоятельства гибели Талькова 

Стелла Шмель 5 часов назад
Раскрыты неизвестные обстоятельства смерти Талькова
Фото: РИА Новости
Стали известны некоторые обстоятельства гибели популярного певца девяностых Игоря Талькова. По словам продюсера Александра Толмацкого, артист погиб из-за неверных действий охраны во время разыгравшегося в гримерке конфликта. Об этом Толмацкий сообщил во время съемок документального фильма "Ленты.ру" о русской музыке девяностых.
"В смерти Талькова виновата охрана",
— заявил продюсер.
По его мнению, сам артист тоже вел себя неверно. В момент, когда охранник певицы Азизы Игорь Малахов вошел в гримерку, надо было его не выталкивать, а постараться поговорить.
Напомним, ссора произошла из-за того, что охранник Азизы пошел разговаривать к Талькову, чтобы попросить его дать певице закрыть концерт своим выходом на сцену. Тальков резко отрицательно высказался по поводу этой идеи, начался конфликт.
"Можно было не посылать его, а как-то поговорить по-мужски, по другому. Надо уметь разговаривать",
— отметил Толмацкий.
Тогда Малахов достал свой незаконно хранившийся пистолет и выстрелил. Это произошло 6 октября 1991 года в гримерке Дворца спорта "Юбилейный". Певец скончался прямо перед выходом на сцену.
Ранее "Рамблер" писал, что отец Децла вспомнил, как юный певец зарабатывал в Чечне.
Женский форум 1
Звёзды , Игорь Тальков , Игорь Малахов
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