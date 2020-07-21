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Уэст обвинил Кардашьян в попытке закрыть его в больнице 

Стелла Шмель 3 часа назад
Уэст обвинил Кардашьян в попытке сдать его в психушку
Фото: globallookpress.com
Канье Уэст обвинил свою супругу Ким Кардашьян в попытке сдать его в психушку.
В своем Twitter артист и кандидат в президенты написать серию твитов, в которых обвиняет жену в том, что та хочет отправить его на лечение, а также утверждает, что фильм "Прочь" на самом деле снят про него.
"Ким хотела прилететь в Вайоминг с доктором, чтобы закрыть меня, как в фильме "Прочь", потому что вчера я плакал о том, как спас жизнь своей дочери",
— написал он.
"Все знают, что фильм "Прочь" — это про меня",
— также написал рэпер.
Ранее "Рамблер" писал, что Федосеева-Шукшина подала в суд на Алибасова.
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Звёзды , КИМ КАРДАШЬЯН
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