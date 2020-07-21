Уэст обвинил Кардашьян в попытке сдать его в психушку

Канье Уэст обвинил свою супругу Ким Кардашьян в попытке сдать его в психушку.

В своем Twitter артист и кандидат в президенты написать серию твитов, в которых обвиняет жену в том, что та хочет отправить его на лечение, а также утверждает, что фильм "Прочь" на самом деле снят про него.

"Ким хотела прилететь в Вайоминг с доктором, чтобы закрыть меня, как в фильме "Прочь", потому что вчера я плакал о том, как спас жизнь своей дочери",

— написал он.

"Все знают, что фильм "Прочь" — это про меня",

— также написал рэпер.