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Как отдыхают российские звезды в переполненном Сочи 

Мира Маркина 2 часа назад
Пандемия коронавируса внесла крупные коррективы в отпуска не только простых россиян, но и звезд. Так, знаменитостям, привыкшим отдыхать на зарубежных курортах, в 2020 году пришлось проводить отпуск в Сочи. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Ксения Бородина

@borodylia
Этим летом в целях безопасности телеведущая отказалась от перелетов и выбрала путешествие на собственном автомобиле. По пути в Сочи вместе с семьей Бородина заехала в краснодарский "Сафари-парк".
«Благодаря пандемии, стали ближе не только к семье, но и к Родине) Узнаем, какая красивая у нас природа. За сегодня проехали 1300 км. Обожаю путешествовать»,
— поделилась впечатлениями Бородина.

Михаил Галустян

@m_galustyan
Пока одни звезды — туристы в Сочи, другие приезжают не просто на курорт, а на свою малую родину. К последним относится Михаил Галустян, который родился в Сочи и провел там свою юность. Приехав в родной город, юморист поспешил встретиться с одноклассниками, с которыми он по сей день остается в хороших отношениях:
«Лето. Сочи. Одноклассники. Спасибо за душевную встречу!».

Эвелина Бледанс

@bledans
Телеведущая приехала в Сочи из Анапы вместе со своим сыном Семеном. Судя по подписи к фотографиям из отпуска, Бледанс удалось отдохнуть в месте, спрятанном от толп других туристов, наводнивших Сочи:
«Доброе утро из райского места. 12 гектаров территории уникального парка, свое чистейшее море, вкуснейшая еда, медцентр и спа на самом высоком уровне. Я уже почти в нирване. Что же будет дальше?».
На курорте Бледанс проводит время с Лерой Кудрявцевой, которая приехала в город вместе с дочкой Машей.
Женский форум 4
Звёзды , Видео , Эвелина Бледанс , Михаил Галустян , Ксения Бородина , Лера Кудрявцева
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