Пандемия коронавируса внесла крупные коррективы в отпуска не только простых россиян, но и звезд. Так, знаменитостям, привыкшим отдыхать на зарубежных курортах, в 2020 году пришлось проводить отпуск в Сочи. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

@borodylia

Этим летом в целях безопасности телеведущая отказалась от перелетов и выбрала путешествие на собственном автомобиле. По пути в Сочи вместе с семьей Бородина заехала в краснодарский "Сафари-парк".

«Благодаря пандемии, стали ближе не только к семье, но и к Родине) Узнаем, какая красивая у нас природа. За сегодня проехали 1300 км. Обожаю путешествовать»,

— поделилась впечатлениями Бородина.

@m_galustyan

Пока одни звезды — туристы в Сочи, другие приезжают не просто на курорт, а на свою малую родину. К последним относится Михаил Галустян, который родился в Сочи и провел там свою юность. Приехав в родной город, юморист поспешил встретиться с одноклассниками, с которыми он по сей день остается в хороших отношениях:

«Лето. Сочи. Одноклассники. Спасибо за душевную встречу!».

@bledans

Телеведущая приехала в Сочи из Анапы вместе со своим сыном Семеном. Судя по подписи к фотографиям из отпуска, Бледанс удалось отдохнуть в месте, спрятанном от толп других туристов, наводнивших Сочи:

«Доброе утро из райского места. 12 гектаров территории уникального парка, свое чистейшее море, вкуснейшая еда, медцентр и спа на самом высоком уровне. Я уже почти в нирване. Что же будет дальше?».