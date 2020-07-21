Звезды, зарабатывающие огромные деньги в Сети

Чем известнее лицо, тем больше оно ценится. Бренды готовы платить за рекламу продукции на страницах звезд в соцсетях баснословные деньги. Ким Кардашьян Криштиану Роналду , Дэвид Бэкхем и другие знаменитости получают до 800 000 фунтов (около 72 миллионов рублей) всего за одну публикацию в Инстаграме. Благодаря популярности и огромному количеству подписчиков цена на рекламу с их участием постоянно растет.

Для звезд зарабатывать в соцсетях миллионы на рекламе — проще простого. Огромное количество подписчиков и популярность делают их страницы в Инстаграме привлекательными для мировых брендов. Компании готовы платить знаменитостям сотни тысяч долларов всего за одну публикацию с их продукцией. Вот известные личности, которые зарабатывают на рекламных постах огромные деньги.

Ким Кардашьян

Цена рекламного поста: 679 000 фунтов (около 61 миллиона рублей)

Количество подписчиков: 177 миллионов

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Горячая брюнетка стала известной, рекламируя саму себя, и бренды выстраиваются в очередь, чтобы она согласилась опубликовать на своей странице их рекламу. Ким рекламировала витамины для волос, крем для лица и другие косметические средства. Сейчас она продвигает собственную линию нижнего белья Skims и часто публикует фотографии в соблазнительных комплектах.

Дуэйн Скала Джонсон

Цена рекламного поста: 803 000 фунтов (около 72,5 миллионов рублей)

Количество подписчиков: 188 миллионов

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Легендарный актер и спортсмен заключал сделки с самыми известными мировыми брендами. Он рекламировал товары Apple , спортивный бренд Under Armour и норвежскую марку воды Voss. 48-летний Дуэйн сотрудничает далеко не со всеми компаниями, желающими прорекламировать свою продукцию с его помощью. Актер, который стал самым высокооплачиваемым в прошлом году по версии журнала «Форбс», в жизни — простой и скромный человек.

Цена рекламного поста: 590 000 фунтов (около 53,3 миллиона рублей)

Количество подписчиков: 139 миллионов

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Кумир миллионов подростков по всему миру, канадский певец сейчас часто публикует фотографии в обнимку с супругой Хэйли и во время тренировок в зале. Раньше Бибер сотрудничал со многими известными компаниями, включая телекоммуникационный гигант T-Mobile. Он продвигал и собственную линию молодежной одежды Drew House. У Джастина Бибера насчитывается около 7 миллиардов подписчиков на Spotify, так что его рекламный потенциал постоянно растет.

Кайли Дженнер

Цена рекламного поста: 780 000 фунтов (около 70,4 миллиона рублей)

Количество подписчиков: 185 миллионов

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Молодая предпринимательница чаще всего использует Инстаграм для рекламы собственной линии косметики. 22-летняя модель также рекламировала витамины для волос, пленку для детокса и другие средства по уходу за внешностью. Кайли всегда находится в топе звезд, которые зарабатывают в соцсетях огромные деньги.

Цена рекламного поста: 550 000 фунтов (около 50 миллионов рублей)

Количество подписчиков: 155 миллионов

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Легендарный футболист сколотил целое состояние на рекламных публикациях в соцсетях. Он сотрудничал с Adidas, ювелирным брендом Jacob&Co и маркой чипсов Lay’s. Нападающий «Барселоны» продвигает и товары собственной линии Messi Store. В 2019 году Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире по версии журнала «Форбс», заработав 100 миллионов фунтов (около 90 миллиардов рублей).

Криштиану Роналду

Цена рекламного поста: 703 000 фунтов (около 63,4 миллиона рублей)

Количество подписчиков: 230 миллионов

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Легендарный футболист рекламировал собственный парфюм CR7 Play it Cool, спортивную обувь, произведенную в сотрудничестве с фирмой Nike, и даже клинику по восстановлению волос в Португалии. Криштиану Роналду занимает третье место в списке самых богатых личностей Инстаграма. Кроме милых фотографий с детьми и любимой, он публикует посты с различной рекламой, начиная от шампуня и заканчивая туристическими агентствами.

Цена рекламного поста: 269 000 фунтов (около 24,3 миллиона рублей)

Количество подписчиков: 63,6 миллиона

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Дэвид Бекхэм рекламировал спортивные товары Adidas, часы Tudor, мужскую одежду Kent&Curwen и виски Haig Club. В прошлом году он заработал в соцсетях 8,6 миллиона фунтов (около 776 миллионов рублей). Известный футболист стал самым богатым британцем в топ-списке звезд Инстаграма.

Неплохие деньги на фотографиях в соцсетях получают не только звезды. Инстаграм-модель зарабатывает 1200 долларов (около 86 300 рублей) за одно фото в полуобнаженном виде.