Фанатка Киану Ривза преследует его возлюбленную

Об этом сообщает The Blast.

Художница добилась запретительного судебного приказа в отношении 67-летней поклонницы Кэтрин. Теперь ей запрещается приближаться к Грант, а также к местам, где она живет и работает. Кроме того, фанатка не имеет права связываться с художницей в соцсетях или публиковать ее фотографии в интернете.

Уточняется, что суд вынес временный запретительный приказ. На сентябрь назначено слушание, в ходе которого будет решен вопрос о его продлении.