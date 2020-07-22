Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Одержимая фанатка Киану Ривза начала преследовать его возлюбленную 

Lenta.ru и ещё 2 51 минуту назад
Фанатка Киану Ривза преследует его возлюбленную
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает The Blast.
Художница добилась запретительного судебного приказа в отношении 67-летней поклонницы Кэтрин. Теперь ей запрещается приближаться к Грант, а также к местам, где она живет и работает. Кроме того, фанатка не имеет права связываться с художницей в соцсетях или публиковать ее фотографии в интернете.
Уточняется, что суд вынес временный запретительный приказ. На сентябрь назначено слушание, в ходе которого будет решен вопрос о его продлении.
О том, что Киану Ривз встречается с Александрой Грант, стало известно осенью 2019 года. Пару заметили вместе на благотворительном мероприятии LACMA Art + Film в Музее искусств Лос-Анджелеса. Они улыбались и держались за руки. 55-летний Ривз и 46-летняя Грант знакомы достаточно давно — в 2011 году вышла книга Ode To Happiness («Ода счастью»), над которой они работали вместе.
Видео дня. Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
Последние новости
Россиянам вернут деньги за отдых в России Россиянам вернут деньги за отдых в России Американские полицейские напали на журналистов Первого канала Американские полицейские напали на журналистов Первого канала Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах к школьницам Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах к школьницам
Звёзды , Другое , Киану Ривз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети обругали модель в прозрачном бикини
В Сети обругали модель в прозрачном бикини
Стыдно, когда видно: звезды в ужасных купальниках
Стыдно, когда видно: звезды в ужасных купальниках
Дарья Мороз выложила сделанное дочерью голое фото
Дарья Мороз выложила сделанное дочерью голое фото
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Где кулинарит Юлия Высоцкая
03:04
Где кулинарит Юлия Высоцкая
Дом и сад Звёзды
Как выглядят наследники красавиц конца 20 века
03:55
Как выглядят наследники красавиц конца 20 века
Дети Звёзды
Какие ошибки вы делаете, когда моете продукты с рынка
04:26
Какие ошибки вы делаете, когда моете продукты с рынка
Здоровье Еда
Как похудеть, но не заболеть
11:28
Как похудеть, но не заболеть
Здоровье Еда
Самая красивая девочка мира изменила имидж
05:02
Самая красивая девочка мира изменила имидж
Дети Звёзды
Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
12:03
Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
Еда Здоровье
Может ли быть тульский пряник не из Тулы
20:00
Может ли быть тульский пряник не из Тулы
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение