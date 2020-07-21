Пользователи соцсетей сообщили, что им неинтересно смотреть на ребенка артистки.

Известная артистка Полина Гагарина разместила в личном блоге новое фото маленькой дочери.

Моя жизнь,

— коротко подписала она размещенное фото.

Letidor.ru

Певица решила порадовать публику нечастым кадром со своим ребенком, однако в ответ получила негодование аудитории. Поклонники Полины Гагариной возмущаются фотографиями ее дочери, поскольку девочку всегда показывают только со спины.

Пользователи соцсетей сообщили, что им неинтересно смотреть на ребенка артистки в таком ракурсе. «Неинтересно уже смотреть только со спины», «Лицо Мии уже показали! Смысл фоткать сзади», «Почему вы не показываете лицо дочери?» — бурно комментируют подписчики Полины Гагариной.