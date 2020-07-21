Пользователи соцсетей сообщили, что им неинтересно смотреть на ребенка артистки.
Известная артистка Полина Гагарина разместила в личном блоге новое фото маленькой дочери.
Моя жизнь,
— коротко подписала она размещенное фото.
Letidor.ru
Певица решила порадовать публику нечастым кадром со своим ребенком, однако в ответ получила негодование аудитории. Поклонники Полины Гагариной возмущаются фотографиями ее дочери, поскольку девочку всегда показывают только со спины.
Пользователи соцсетей сообщили, что им неинтересно смотреть на ребенка артистки в таком ракурсе. «Неинтересно уже смотреть только со спины», «Лицо Мии уже показали! Смысл фоткать сзади», «Почему вы не показываете лицо дочери?» — бурно комментируют подписчики Полины Гагариной.
Напомним, знаменитая артистка Полина Гагарина — дважды мама. С 2007 по 2010 годы она была замужем за актером Петром Кисловым. В этом союзе в 2007 году на свет появился старший ребенок артистки, сын Андрей. Второй муж звезды — фотограф Дмитрий Исхаков (с 2014 года). В этом браке в 2017 году родилась малышка Мия. Некоторое время назад Дмитрий Исхаков подтвердил слухи о разводе с популярной певицей.