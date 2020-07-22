Как выглядит дочь звезды «Квартета И»

17-летняя Ева Барац является дочерью звезды «Квартета И», Леонида Бараца, и актрисы Анны Касаткиной. Супруги развелись в 2015 году — после 24 лет брака.
Звездная наследница является младшей дочерью в семье актеров — старшая сестра Евы, Елизавета, пошла по стопам отца и получила высшее актерское образование в ГИТИСе. После окончания учебы в российском ВУЗе она отправилась за повышением квалификации в Лондон.
@evve. a
О планах Евы на будущее долгое время ничего не было известно — девушка заканчивает школу и занята выпускными экзаменами. Тем не менее, звездная наследница часто радует подписчиков своими фотографиями. Девушка отдает предпочтение стилю casual и почти не пользуется косметикой, давая возможность рассмотреть свою естественную красоту.
20 июля Ева решила удивить поклонников — она выпустила свой сольный трек, которым заявила о своем намерении начать музыкальную карьеру. Песня «Забыть» вышла сразу на всех крупных цифровых площадках и вызвала эмоциональную реакцию у поклонников.
@evve. a
«Поехали! Ребята, наконец-то это свершилось — моя песня «Забыть» теперь на всех цифровых площадках! Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто поддерживал меня. Я очень много вложила в эту песню, и надеюсь, что она оправдает ожидания», — прокомментировала выход трека сама Барац.
Фолловеры девушки признались, что им понравилась сама композиция и приятный тембр голоса Евы. «Мы ждали этот трек», «Очень хорошая песня», «Умничка! Потрясающе получилось», «Какой у вас шикарный голос», «Мощно», — высказались фанаты.