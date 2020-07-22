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В Сети обсуждают возможное отцовство Харламова 

Passion.ru и ещё 2 3 часа назад
В Сети обсуждают возможное отцовство Харламова
Фото: Globallookpress
Предполагаемая новая девушка бывшего мужа Кристины Асмус Яна Кошкина намекнула на беременность.
Вот уже несколько дней в Сети обсуждают возможную новую пару. Модель Яну Кошкину подозревают в том, что она встречается с Гариком Харламовым.
@yana_koshkina_official
Ее неосторожный пост в Instagram заставил всех обсуждать еще и ее беременность.
«Сегодня с мамочками на детской площадке обсуждали коляски. Оказывается они бывают не только разных цветов. Как много нового мне еще предстоит узнать»,
— написала она.
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Звёзды , Гарик Харламов , Яна Кошкина , Кристина Асмус
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