В Сети обсуждают возможное отцовство Харламова 

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Предполагаемая новая девушка бывшего мужа Кристины Асмус Яна Кошкина намекнула на беременность.

Вот уже несколько дней в Сети обсуждают возможную новую пару. Модель Яну Кошкину подозревают в том, что она встречается с Гариком Харламовым

@yana_koshkina_official

Ее неосторожный пост в Instagram заставил всех обсуждать еще и ее беременность.

«Сегодня с мамочками на детской площадке обсуждали коляски. Оказывается они бывают не только разных цветов. Как много нового мне еще предстоит узнать»,

— написала она.