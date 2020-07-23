Охлобыстин вступился за Асмус из-за Харламова

Артист Иван Охлобыстин высказался об участии Кристины Асмус в эротических сценах в фильме «Текст» и вступился за нее на фоне ее развода с комиком Гариком Харламовым . В интервью изданию «7 дней» он заявил, что всегда будет заступаться за актрису, потому что она «клевая».

«У Кристины весь спектр достоинств. А что касается ее половой жизни или съемок в фильме "Текст", я все равно ее буду оправдывать, потому что есть отношения уровня "родственник", и я уже никогда не смогу объективно к ней относиться», — объяснил Охлобыстин, отметив, что не хочет разбираться в разводе своей коллеги, потому что не имеет права судить.

Артист признался, что «на всякий случай не стал смотреть "Текст"». «Говорят, там прям очень откровенные сцены. Но это никак не изменит мое отношение к ней, я знаю, что ее душа — это душа чистого, красивого ребенка», — подчеркнул он, добавив, что «всегда будет за нее вступаться».

Охлобыстин и Асмус вместе снимались в сериале «Интерны».