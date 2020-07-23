Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Охлобыстин высказался об Асмус в «Тексте» и заступился за нее из-за Харламова 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
Охлобыстин вступился за Асмус из-за Харламова
Фото: Lenta.ru
Артист Иван Охлобыстин высказался об участии Кристины Асмус в эротических сценах в фильме «Текст» и вступился за нее на фоне ее развода с комиком Гариком Харламовым. В интервью изданию «7 дней» он заявил, что всегда будет заступаться за актрису, потому что она «клевая».
«У Кристины весь спектр достоинств. А что касается ее половой жизни или съемок в фильме "Текст", я все равно ее буду оправдывать, потому что есть отношения уровня "родственник", и я уже никогда не смогу объективно к ней относиться», — объяснил Охлобыстин, отметив, что не хочет разбираться в разводе своей коллеги, потому что не имеет права судить.
Артист признался, что «на всякий случай не стал смотреть "Текст"». «Говорят, там прям очень откровенные сцены. Но это никак не изменит мое отношение к ней, я знаю, что ее душа — это душа чистого, красивого ребенка», — подчеркнул он, добавив, что «всегда будет за нее вступаться».
Охлобыстин и Асмус вместе снимались в сериале «Интерны».
Осенью Кристина Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме «Текст». Ее приятель, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что после выхода картины актрисе начали поступать угрозы. О разводе с Харламовым Асмус написала 22 июня в Instagram. Пара поженилась в 2013 году.
Видео дня. Где кулинарит Юлия Высоцкая
Последние новости
Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 июля Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 июля В России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом В России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом
Женский форум
Звёзды , Другое , Александр Цыпкин , Гарик Харламов , Иван Охлобыстин , Кристина Асмус , журнал "7 Дней"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина отношений Арзамасовой и Авербуха
Названа причина отношений Арзамасовой и Авербуха
Диетолог назвала пользу жвачки при похудении
Диетолог назвала пользу жвачки при похудении
Что будет с кожей, если перестать ее постоянно трогать
Что будет с кожей, если перестать ее постоянно трогать
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Эксперт дал советы по выбору дыни
02:16
Эксперт дал советы по выбору дыни
Еда Здоровье
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
02:07
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
Звёзды
Где кулинарит Юлия Высоцкая
03:04
Где кулинарит Юлия Высоцкая
Дом и сад Звёзды
Как выглядят наследники красавиц конца 20 века
03:55
Как выглядят наследники красавиц конца 20 века
Дети Звёзды
Какие ошибки вы делаете, когда моете продукты с рынка
04:26
Какие ошибки вы делаете, когда моете продукты с рынка
Здоровье Еда
Как похудеть, но не заболеть
11:28
Как похудеть, но не заболеть
Здоровье Еда
Самая красивая девочка мира изменила имидж
05:02
Самая красивая девочка мира изменила имидж
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение