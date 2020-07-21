Звезды, которые выглядят старше своих лет 

За молодостью гонятся все, но не всем удается ее догнать. Одним природа дарует безупречно гладкую кожу, а другие начинают колоть ботокс уже в 20 лет. Селебрити тоже люди, поэтому и они нередко попадают под раздачу судьбы, обретая ранние морщины (хотя иногда это следствие нездорового образа жизни). Мы нашли 5 звезд, которые выглядят старше своего возраста. Как думаете, им просто не повезло, или роль сыграли вредные привычки?

Яна Рудковская, 45 лет

Это тот случай, когда пластика пошла не на пользу, а сделала только хуже. Давно известно увлечение Рудковской подтяжками и ботоксом, но, увы, любовь к искусственному омоложению сыграла с Яной злую шутку.

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После операций морщины никуда не делись, зато практически пропала мимика, а брови начали смотреть в разные стороны (вероятно, результат неудачной круговой подтяжки). В итоге продюсер выглядит не на 40 с хвостиком, а на 50 с копейками.

Марина Федункив, 48 лет

Актриса, известная по сериалу «Реальные пацаны», своих лет не стесняется и к пластике прибегать не планирует. Но Марина находится в том возрасте, когда каждая мелочь играет роль. Например, невнятный цвет волос может добавить 5—10 лет к возрасту, как и получилось на фото выше.

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А еще роль сыграло амплуа Федункив: зритель не видел ее молодой, а сразу узнал как женщину элегантного возраста. Этот образ плавно перекочевал в Comedy Woman, лишив Марину возможности запомниться публике как-то иначе.

Анна Семенович, 40 лет

Экс-участница «Блестящих» свой возраст скрывает как может. В инстаграме певицы вы не найдете фото без ретуши, даже снимки без макияжа Семенович как следует «тюнингует». Объяснение этому одно: женщина стесняется себя и старается продлить молодость хотя бы виртуально.

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Анна выглядит старше своих лет, в том числе из-за избыточного веса. Певица не раз признавалась, что не может отказать себе во вредностях, а за два месяца карантина она обзавелась пятью лишними кило.

Наташа Королева, 47 лет

Как бы артистка ни старалась молодиться, у нее это не получается. Наташа то челку сделает, то кучу фильтров на фото наложит — все без толку! В сеть все равно попадают снимки, на которых видно реальное лицо певицы.

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Возможно, артистка выглядит старше из-за контраста с инстаграмной молодостью. В любом случае, мало кто дает ей меньше 50 с хвостиком.