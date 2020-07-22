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«На Мирославу тратятся миллионы»: Прилучный не жалеет денег на любовницу 

Мира Маркина 3 часа назад
Друзья Павла Прилучного обеспокоены его отношениями с Мирославой Карпович: по некоторым данным, актер тратит на любовницу огромные суммы денег.
Не так давно Прилучный отобрал у экс-супруги Агаты Муцениеце внедорожник Range Rover. Ранее сообщалось, что актер намерен оставить автомобиль бывшей жене. Однако на днях друзья артиста заметили, что машиной теперь пользуется звезда "Папиных дочек". Как выяснилось, Прилучный забрал транспортное средство у Муцениеце после очередного скандала.
Помимо этого, Павел также перечислил Мирославе крупную сумму из общей копилки — порядка миллиона рублей. За свой дом актер не платит, а значит, в скором времени он может лишиться его из-за долгов.
«Мы уже переживаем, как бы Паша не попал в сомнительную компанию и не остался без крыши над головой. Тревожный звоночек то, что он уже хочет продать дом. На Мирославу тратятся миллионы, а ей все мало!»,
— заявили в беседе с "Комсомольской правдой" друзья актера.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что СМИ подсчитали, сколько Прилучный тратит на отдых с Карпович.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , Комсомольская правда
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