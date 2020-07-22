Дочь Лепса улетела в Италию, наплевав на правила

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18-летняя дочь Григория Лепса Ева в своем Instagram рассказала о том, что ей удалось улететь на отдых в Италию.

"Кажется, для меня лето началось два дня назад",

— призналась девушка.

Подписчики тут же поспешили поинтересоваться, как Еве удалось оказаться в Европе, несмотря на закрытые границы:

«Так закрыты границы, как туда попала?»,

«Как получилось уехать в Италию?»,

«А границу открыли? Можно свободно выезжать?».

Однако дочь певца вопросы проигнорировала.

На фото из Италии Ева предстала в ярко-желтом купальнике на шезлонге. Рядом с ней лежит пес.