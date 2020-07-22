Дочь Лепса улетела в Италию, наплевав на правила

18-летняя дочь Григория Лепса Ева в своем Instagram рассказала о том, что ей удалось улететь на отдых в Италию.
"Кажется, для меня лето началось два дня назад",
— призналась девушка.
Подписчики тут же поспешили поинтересоваться, как Еве удалось оказаться в Европе, несмотря на закрытые границы:
«Так закрыты границы, как туда попала?»,
«Как получилось уехать в Италию?»,
«А границу открыли? Можно свободно выезжать?».
Однако дочь певца вопросы проигнорировала.
На фото из Италии Ева предстала в ярко-желтом купальнике на шезлонге. Рядом с ней лежит пес.
@eva_leps
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как отдыхают звезды в переполненном Сочи.