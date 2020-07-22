Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

18-летняя дочь Лепса вырвалась на отдых в Италию 

Мира Маркина 3 часа назад
Дочь Лепса улетела в Италию, наплевав на правила
Фото: @eva_leps
18-летняя дочь Григория Лепса Ева в своем Instagram рассказала о том, что ей удалось улететь на отдых в Италию.
"Кажется, для меня лето началось два дня назад",
— призналась девушка.
Подписчики тут же поспешили поинтересоваться, как Еве удалось оказаться в Европе, несмотря на закрытые границы:
«Так закрыты границы, как туда попала?»,
«Как получилось уехать в Италию?»,
«А границу открыли? Можно свободно выезжать?».
Однако дочь певца вопросы проигнорировала.
На фото из Италии Ева предстала в ярко-желтом купальнике на шезлонге. Рядом с ней лежит пес.
@eva_leps
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как отдыхают звезды в переполненном Сочи.
Видео дня. Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
Звёзды , Григорий Лепс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стыдно, когда видно: звезды в ужасных купальниках
Стыдно, когда видно: звезды в ужасных купальниках
Как отдыхают звезды в забитом под завязку Сочи
Как отдыхают звезды в забитом под завязку Сочи
Внучка Ротару показала фото в рубашке без белья
Внучка Ротару показала фото в рубашке без белья
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Самая красивая девочка мира изменила имидж
05:02
Самая красивая девочка мира изменила имидж
Дети Звёзды
Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
12:03
Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
Еда Здоровье
Может ли быть тульский пряник не из Тулы
20:00
Может ли быть тульский пряник не из Тулы
Еда
Названы продукты, противопоказанные детям
02:52
Названы продукты, противопоказанные детям
Еда Дети
Как остаться чистым, если отключили горячую воду
04:45
Как остаться чистым, если отключили горячую воду
Дом и сад
Назван регион России, где больше всего полных людей
01:12
Назван регион России, где больше всего полных людей
Здоровье
Садальский вспомнил, как Джуна надела на Пугачеву вазу
01:45
Садальский вспомнил, как Джуна надела на Пугачеву вазу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение