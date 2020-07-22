"Постарела!": поклонники осудили исхудавшую Орейро

43-летняя Наталия Орейро
опубликовала новые фотографии и вызвала осуждение подписчиков.
На фото звезда "Дикого ангела" предстала в смелом образе: Орейро надела кожаный пиджак и платье с глубоким декольте, которое практически полностью оголило грудь артистки.
«Что может быть лучше для празднования Дня друга, чем шоу «Уругвай ищет таланты»,
- подписала пост знаменитость.
Многие коллеги Орейро оценили ее "лук": восторженные комментарии оставили актриса Селеста Сид, телеведущая Конни Ансальди, модель Клаудия Фернандес и другие.
Однако нашлись и те, кому не пришелся по душе модный эксперимент Орейро. Одни раскритиковали ее макияж, заявив, что он старит звезду. Других оттолкнуло худощавое тело Наталии:
«Отощала. В Россию пора на откорм».