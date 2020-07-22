"Постарела!": поклонники осудили исхудавшую Орейро

На фото звезда "Дикого ангела" предстала в смелом образе: Орейро надела кожаный пиджак и платье с глубоким декольте, которое практически полностью оголило грудь артистки.

Однако нашлись и те, кому не пришелся по душе модный эксперимент Орейро. Одни раскритиковали ее макияж, заявив, что он старит звезду. Других оттолкнуло худощавое тело Наталии: