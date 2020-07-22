Чем сейчас живет и как выглядит певица Слава 

В этом году звезда отметила 40-летний юбилей. Певице пришлось обойтись без пышного торжества из-за пандемии COVID-19.

Осенью 2004 года на телеэкраны вышел клип на песню «Попутчица» с дебютного альбома певицы Славы. Ролик, снятый в стиле роуд-муви, принес 24-летней девушке звание секс-символа: в видео она обливалась водой, забиралась в купальнике на капот авто, принимала соблазнительные позы и даже страстно целовалась с партнером по съемкам.

Уже через два года Слава попробовала себя в качестве актрисы и снялась в дилогии «Параграф 78», где стала героиней любовного треугольника с персонажами Владимира Вдовиченкова Гоши Куценко . Для роли певице пришлось коротко подстричься. Затем звезда закрепила соблазнительный образ фотосессиями для ряда эротических журналов. За следующие три года Слава выпустила три пластинки, одна из которых стала англоязычной. Новый виток популярности певицы начался в 2012 году, когда вышла композиция «Одиночество», быстро ставшая хитом.

Все следующие годы Слава регулярно появлялась на ТВ в разного рода ток-шоу, например в «Наедине со всеми», «Модном приговоре» и других, и записывала дуэты с коллегами по сцене Стасом Пьехой , Ириной Аллегровой, Григорием Лепсом . Последний на данный момент альбом певицы вышел прошлой осенью, Слава презентовала его на сцене «Крокус Сити холла».

На протяжении всей своей карьеры Слава не скрывала отношений с бизнесменом Анатолием Данилицким, который старше ее на 28 лет. Они познакомились в 2001 году в одном из ресторанов. На тот момент у Славы уже была двухлетняя дочь от прошлого брака. Их роман быстро развивался, несмотря на то что у Анатолия была официальная семья. Певица не стеснялась того факта, что ее успех на сцене был проспонсирован именно Данилицким.

В 2011 году Слава родила Анатолию дочку. Все это время бизнесмен содержал две семьи, а старшей дочери певицы оплатил престижное образование. Но и после развода Данилицкого Слава отказалась официально оформлять отношения, заявив, что не верит в штамп в паспорте.

Я, видимо, какая-то не такая, потому что вообще никогда не хотела замуж. Толя делал попытки, но потом смирился, понял, что мне это не нужно,

— подчеркивала Слава в интервью журналу «Домашний очаг».

WMJ.RU

Сейчас звезда, как и многие ее коллеги, приостановила активную концертную деятельность на время пандемии и проводит время с любимыми людьми дома.

Запланированный масштабный праздник в честь 40-летнего юбилея певицы, который прошел в мае, артистке пришлось отложить. Возможно, Слава соберет близких друзей уже в ближайшее время.