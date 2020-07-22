Звездные мамы, у которых все дети от разных мужчин 

Наши яркие героини — доказательство тому, что быть многодетной матерью здорово! Ну и что, что от разных мужей! Главное, что дети дружны между собой… в большинстве случаев.

Замужем актриса побывала трижды, и теперь у нее четверо детей. От брака с Артемом Трегубенко появилась дочь Аня, которая сама уже мама. От второго мужа — бизнесмена Алексея Касаткина — родился сын Макар. Третий муж, юрист и бизнесмен Борис Вишняков, хотел даже отнять общих с Марией детей, близнецов Фому и Фоку. Случился громкий скандал, но у Бориса ничего не вышло.

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К счастью, со временем страсти улеглись, и родители Фомы и Фоки нашли компромисс. Мария относится к детям так же, как относились к ней ее родители: старается не баловать, прививает скромность и бережливость. По словам актрисы, она живет ради детей и внуков. А еще Марии Шукшиной точно знаком секрет молодой бабушки, потому что выглядит она моложе невестки.

Чулпан Хаматова — одна из самых загадочных персон в отечественном кинематографе. Актриса скрывает подробности личной жизни от прессы и от общественности, но некоторые подробности о ее отношениях с мужчинами все-таки известны.

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В браке с первым мужем, актером Иваном Волковым , родились дочки Арина и Ася. Третья малышка, Ия, родилась от третьего союза, с Александром Шейном . Чулпан трепетно относится к своим девочкам и чувствуется, что безгранично их любит. В рабочей суете дней не пропускает ни одного звонка из дома. А все свободное от репетиций и гастролей время посвящает не вечеринкам и друзьям, а своим принцессам: Арине, Асе, Ие, которые так же, как и мама, не хотят светиться на публике и редко появляются в светской хронике.

Кристина Орбакайте воспитывает двоих сыновей и дочь. Ее старший сын Никита от первого гражданского брака с Владимиром Пресняковым-младшим. Парень пошел по стопам своих родителей и занялся сольной карьерой. Дени — сын от второго, неофициального брака с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Пара прожила вместе около пяти лет. После расставания Кристина и Руслан судились из-за ребенка, но в результате пришли к мировому соглашению.

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Удивительно, но впервые Кристина официально вышла замуж только в 2005 году, за бизнесмена Михаила Земцова . Она родила любимому мужу очаровательную и креативную дочку Клавдию. И продолжает развиваться в творчестве и стиле, который мы проследили в этой статье: От неонового макияжа к естественности: бьюти-эволюция Кристины Орбакайте.

Красивая и популярная Мария Порошина на протяжении многих лет завоевывает любовь публики и в первую очередь сильной половины человечества. В жизни актрисы было трое любимых мужчин, которые подарили ей прекрасных детей. Это Гоша Куценко Илья Древнов и таинственный незнакомец, имя которого Мария не торопится называть зрителю.

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Порошина отлично справляется с ролью многодетной мамы. Четыре дочки и лапочка-сыночек со всеми капризами, вопросами и проблемами могут казаться настоящим испытанием. Особенно учитывая то, что Мария стала мамой после 45 лет, как и еще несколько отважных звезд. Но Порошиной все по плечу: она одновременно строит успешную карьеру, воспитывает детей и выглядит просто шикарно!