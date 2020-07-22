Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети обсуждают потенциального ребенка Харламова от новой возлюбленной 

Мира Маркина 1 час назад
В Сети обсуждают ребенка Харламова от новой пассии
Фото: РИА Новости
Пользователи Сети обсуждают новое возможное отцовство Гарика Харламова.
Предполагаемая возлюбленная комика Яна Кошкина на днях намекнула на беременность в своем Instagram. Модель опубликовала фото, подписав его:
«Сегодня с мамочками на детской площадке обсуждали коляски. Оказывается они бывают не только разных цветов. Как много нового мне еще предстоит узнать».
Ни Яна, ни Гарик, ни его бывшая жена Кристина Асмус не спешат опровергать слухи.
@yana_koshkina_official
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Харламов вновь двусмысленно пошутил про развод.
Видео дня. Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стыдно, когда видно: звезды в ужасных купальниках
Стыдно, когда видно: звезды в ужасных купальниках
Внучка Ротару показала фото в рубашке без белья
Внучка Ротару показала фото в рубашке без белья
Дарья Мороз выложила сделанное дочерью голое фото
Дарья Мороз выложила сделанное дочерью голое фото
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Самая красивая девочка мира изменила имидж
05:02
Самая красивая девочка мира изменила имидж
Дети Звёзды
Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
12:03
Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
Еда Здоровье
Может ли быть тульский пряник не из Тулы
20:00
Может ли быть тульский пряник не из Тулы
Еда
Названы продукты, противопоказанные детям
02:52
Названы продукты, противопоказанные детям
Еда Дети
Как остаться чистым, если отключили горячую воду
04:45
Как остаться чистым, если отключили горячую воду
Дом и сад
Назван регион России, где больше всего полных людей
01:12
Назван регион России, где больше всего полных людей
Здоровье
Садальский вспомнил, как Джуна надела на Пугачеву вазу
01:45
Садальский вспомнил, как Джуна надела на Пугачеву вазу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение