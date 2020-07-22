В Сети обсуждают ребенка Харламова от новой пассии

Пользователи Сети обсуждают новое возможное отцовство Гарика Харламова.
Предполагаемая возлюбленная комика Яна Кошкина на днях намекнула на беременность в своем Instagram. Модель опубликовала фото, подписав его:
«Сегодня с мамочками на детской площадке обсуждали коляски. Оказывается они бывают не только разных цветов. Как много нового мне еще предстоит узнать».
Ни Яна, ни Гарик, ни его бывшая жена Кристина Асмус не спешат опровергать слухи.
@yana_koshkina_official
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Харламов вновь двусмысленно пошутил про развод.