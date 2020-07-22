Брежнева оголила роскошную фигуру

Поклонники экс-солистки группы «ВИА Гра» сошлись во мнении, что музыкальному продюсеру Константину Меладзе очень повезло с женой. Среди подписчиков знаменитости нашлись и те, кто припомнил недавнее интервью Веры Брежневой для одного из изданий светской хроники. Тогда 38-летняя певица призналась, что дома вообще не подходит к плите. Блюдами грузинской кухни возлюбленную и падчерицу Сару балует именно Константин. Тут фанаты артистки не без юмора отметили, что с такой потрясающей фигурой Вера может и вовсе ничего не делать по дому. Так как ее трудно представить с веником или пылесосом.

«Стеснение пропало! Градус повышен, я не святая!»

— отметила артистка.

@ververa

На одной из фан-страничек певицы появилось ее летнее архивное фото, которое сама Вера ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в эффектном мини-бикини оголив роскошную фигуру. Брежнева лишила поклонников дара речи, продемонстрировав стройную талию, подтянутый животик, красивую линию декольте и бесконечные ножки без целлюлита.

«Самая любимая и нежная», «Что не фото то шедевр», «Манящая!», «Костя, смотри! Уведут!», «Она такая настоящая и естественная! Этого очень не хватает», «Женственная, мягкие формы! Все при ней», «Волшебная! Словно Афродита», — такие комментарии появились под снимком певицы.