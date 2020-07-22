Прилучный не выдержал нападок хейтеров в Сети

Не утихает буря негодований в Сети, вызванная новым романом звезды «Мажора» Павла Прилучного с актрисой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович . По возвращении из крымского отпуска, где бывший муж Агаты Муцениеце отдыхал вместе с детьми и новой пассией, поклонники не упускают возможности поддеть звезду и припоминают ему это.

Например, накануне артист поделился семейным роликом, в котором снялся вместе с сыном и дочкой от Агаты. Но фолловеры решили обсудить не то, какой Павел отец, а зачем он перевез в свой дом Мирославу Карпович. И тут Прилучный не выдержал:

«Моя личная жизнь — это Моя личная жизнь. Хотите копаться в чужих грязных трусах, смотрите дом 2. А от меня отпишитесь»

— посоветовал он критикам.

Кроме того, «мажор» отметил, что те, кто бросается громкими обвинениями и оскорбляет его, не знают ровным счетом ничего. И не узнают, потому что Прилучный не намерен пускать посторонних в свою личную жизнь, как и заявлял ранее.

Напомним, роман Прилучному с Карпович приписывают со времен работы над спектаклем «Косметика врага», а это ни больше ни меньше — осень прошлого года.