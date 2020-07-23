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Самая красивая женщина в мире поработала дрелью в оголяющем живот топе 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поработала дрелью на камеру в откровенном наряде. Серия постов появилась на ее странице в Instagram.
На размещенных кадрах манекенщица показывает процесс создания самодельных качелей. Знаменитость сидит на земле и делает отверстие для каната в деревянной доске с помощью дрели. На видео она запечатлена в кроп-топе бренда 24 Hour Laundry и черных шортах. Из аксессуаров на ней — золотые часы и резинка для волос на руке и объемные серьги.
«Жуки мне надоели, но я смастерила качели. Они еще не готовы, но когда-нибудь я покажу вам финальный результат, обещаю», — гласит описании к публикации. Подписчики Хадид восхитились ее способностями в комментариях. «Гений», «Тебе вообще не нужен мужчина, лучшая», «Мастер на все руки», «Красивая и трудолюбивая», — высказывались поклонники.
Ранее Белла Хадид опубликовала фото в халате на голое тело. Она сделала селфи без нижнего белья в белом махровом халате в машине. На снимке волосы модели уложены волнами.
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Звёзды , Видео , Белла Хадид
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