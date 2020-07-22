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Канье Уэст признался в желании развестись с Ким Кардашьян 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Канье Уэст признался в желании развестись с Кардашьян
Фото: Globallookpress.com
Он опубликовал серию постов на эту тему в своем Twitter-аккаунте, однако затем удалил их.
По словам музыканта, он уже два года пытается расстаться с женой. «Я пытаюсь развестись с Ким с тех пор, как она встретилась с Миком (речь идет об американском артисте Meek Mill — прим. „Ленты.ру“) два года назад в отеле Waldorf. Мик — мой друг, он вел себя уважительно, а вот Ким перешла черту», — заявил он.
Ранее Уэст обвинил Кардашьян в попытке закрыть его в психбольницу. Музыкант также заявил, что фильм «Прочь» снят про него, и анонсировал выход нового альбома. «Ким пыталась прилететь в Вайоминг с доктором, чтобы закрыть меня, как в фильме "Прочь", потому что вчера я рыдал о том, как спас жизнь своей дочери», — написал артист.
В июле рэпер также сообщил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Источники из окружения музыканта заявили, что решение баллотироваться тот принял из-за обострения психического расстройства. Уэст обещал превратить Белый дом в Ваканду из супергеройского фильма «Черная пантера» и пожелал вернуть «страх и любовь к богу» в школы.
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Звёзды , Другое , Ким Кардашьян , Lenta.ru
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