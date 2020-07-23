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Климова намекнула, что больше не одинока 

WomanHit.ru и ещё 9 2 часа назад
Климова намекнула, что больше не одинока
Фото: @klimovagram
Актриса не хочет делать шоу из отношений.
Звезда российского кино Екатерина Климова перестала скрывать, что не одинока после развода с Гелой Месхи. Последний год артистка старалась не посвящать поклонников в свою личную жизнь. При этом в Сети уже давно говорят о том, что у нее есть новый возлюбленный.
В недавнем интервью знаменитость приоткрыла завесу тайны и недвусмысленно дала понять, что сейчас ее сердце занято, но вдаваться в подробности не стала — 42-летняя актриса не хочет, чтобы ее отношения становились инфоповодом и объектом обсуждения.
«Да, я не замужем, но это не значит, что я одинока. Не хочу делать из этого очередную сенсацию. Просто хочу жить и заниматься любимым делом, говорить о профессии и ради нее осваивать новые горизонты»,
— цитирует Климову журнал OK!.
Известно, что кинодива тяжело переживала разрыв со своим третьим супругом, актером Гелой Месхи. По некоторым данным, причиной расставания пары стала измена мужа с другой актрисой, но эти домысли до сих пор не подтвердились официально.
Екатерина лишь отмечала, что их союз с Месхи потерпел крах из-за большого количества работы и несовпадения графиков. Также известно, что актриса довольно плотно общается со всеми отцами своих детей и считает их полноценными членами своей семьи.
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Женский форум
Звёзды , Гела Месхи , Екатерина Климова
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