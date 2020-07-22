Как сложилась жизнь сыновей Борислава Брондукова

Известный актер Борислав Брондуков больше всего нам запомнился по советским фильмам «Афоня», «Спортлото 82», «Гараж». Всего фильмография Борислава Николаевича насчитывает более 150 работ в кино. Жизнь талантливого актера оборвалась в 2004 году, ему было 66 лет.

Личная жизнь

Брондуков был женат два раза. Первый раз актер женился, будучи студентом, но этот брак оказался непродолжительным. Также у супругов не появилось общих детей.

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В конце 60-х мужчина вновь женился, на этот раз брак оказался счастливым. Несмотря на разницу в возрасте, его супруге на тот момент было 18, а Бориславу было 30 лет. С Екатериной актер прожил вместе 33 года.

Сыновья

В этом браке у Екатерины и Борислава родилось двое сыновей. Константин и Богдан не смогли по примеру своих родителей построить счастливую семейную жизнь. Братья женились на девушках, которые приходятся друг другу сестрами. Но семейная жизнь не задалась, и они оба развелись.

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В браке у сыновей Брондукова появилось двое внуков Зоя и Илларион. Но понянчить внучат Бориславу Николаевичу не удалось, они родились после его ухода. Внуки для Екатерины Петровны, вдовы Борислава стали настоящим смыслом жизни.

Старший сын Борислава Брондукова

Старшему сыну Константину сейчас пятьдесят лет. Он проживает в Киеве, воспитывает сына. Мужчина хоккеист, играет в НХЛ.

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Младший сын Борислава Брондукова

Младший сын Борислава Николаевича появился в семье спустя восемь лет. Он окончил институт культуры, но как отец актером не стал. Сейчас Богдану 42 года, он женился во второй раз, а в прошлом году он стал отцом во второй раз.