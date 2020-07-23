Паттинсон собрался жениться на звезде «Дивергента» 

Британский актер Роберт Паттинсон , которого ранее признали самым красивым мужчиной в мире, собрался жениться на модели и актрисе Сьюки Уотерхаус. Об этом сообщает The Blast.

Звезда «Дивергента» появилась на публике с золотым кольцом на руке. Слухи о ее помолвке с артистом появились еще в декабре 2019 года — тогда Уотерхаус тоже сфотографирвали с кольцом на пальце, однако пара никак не стала комментировать возможную свадьбу.

28-летняя Уотерхаус известна по фильмам «Дивергент, глава 2: Инсургент», «С любовью, Рози», «Покемон. Детектив Пикачу», «Гордость и предубеждение и зомби», «Клуб миллиардеров», «Дождливый день в Нью-Йорке». Паттинсон снимался в лентах «Сумерки», «Маяк», «Помни меня» и «Хорошее время». Кроме того, он исполнит главную роль в новой картине про Бэтмена.