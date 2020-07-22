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«Какая женственная!»: Муцениеце в струящемся платье макси блистала на светском рауте 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Истосковавшись по мероприятиям и выходам в свет, бывшая жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце накануне вышла в свет. Девушка посетила вечеринку бренда Bvlgari. Для такого случая звезда выбрала струящееся платье в пол с блестящим оформлением, и не осталась незамеченной в этот вечер.
Фанаты отметили, что девушка расцвела. Кто-то даже пошутил, что развод ей пошел на пользу, поскольку за последнее время она очень сильно похорошела.
«Какая же вы женственная», «Агата, как же ты похорошела», «Развелась и стала круто выглядеть», «Красотка», «Агата, Вы шикарны, восхищаюсь Вашей внутренней силой» — пишут в комментариях.
Пока Муцениеце принимает комплименты, ее бывший отбивается от хейтеров. В Instagram Прилучному прилетает за роман с Мирославой Карпович. И даже, казалось, совсем безобидный видеоролик вызвал у подписчиков негодование: они раскритиковали звезду «Мажора» за то, что тот поселил у себя в особняке «папину дочку».
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Женский форум
Звёзды , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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