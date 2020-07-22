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«Такого прошлого я не пожелаю ни одной»: Миро пристыдила Самойлову 

Мира Маркина 2 часа назад
Скандально известный светский хроникер Лена Миро пристыдила Оксану Самойлову за ее прошлое.
Не так давно Самойлова рассказала подписчикам о парке развлечений. Фанаты начали обвинять звезду в том, что ей заплатили за рекламу, после чего супруга Джигана сделала довольно резкое заявление:
"Инфа про парк для нормальных людей. Г***одибилы сидите дома".
Эти слова удивили подписчиков Оксаны, ведь чаще всего она старается быть вежливой и тактичной с фанатами. Однако Миро объяснила, почему Самойлова неожиданно изменила манеру поведения:
"Нутро Оксаны Самойловой, сформированное, как мне кажется, в джакузи, — нет-нет, да и прорывается наружу через плотину её старательно выстраиваемого образа «счастливой жены и матери». Примерной жены, я бы даже сказала. Почти девственницы. Почти без тёмного прошлого.
Сцепив зубы от концентрации на образе «светлого человечка», Самойлова дрищет поносом лицемерной любви у себя в Инстаграме: сердечки, смайлики, уменьшительно-ласкательные суффиксы, сюсюканье с подписотой, все дела.
Бывает, что Оксана срывается.
Запилив в Инстаграме откровенно, на мой взгляд, рекламный пост парка аттракционов, Самойлова не выдержала и назвала своих подписчиков «г***одибилами".
Далее Миро призналась, что не завидует прошлому Самойловой, которое, по мнению блогера, было унизительным и безрадостным:
"Такого прошлого я не пожелаю ни одной девушке, какой бы она ни была.
 Сидение в джакузи втроём убивает психику любой женщины. И тут можно сколько угодно рассуждать о незакомлексованности и свободе, но я так скажу: настоящая свобода заключается в том, чтобы отказаться плюхнуться голой ж***й в джакузи к мужику, на которого уже закинула голые с****и другая тёлка.
Подобные посиделки как раз-таки и порождают комплексы, от которых женщине — уже не избавиться".
Миро намекнула на старую фотографию Самойловой, где она сидит в джакузи рядом с Джиганом, а по другую сторону от него находится еще одна девушка.
В завершение поста блогер уверенно заявила, что все пластические операции Самойлова делала из-за неуверенности в себе, а также из-за "комплексов, которые тянутся за девушками из их джакузного прошлого".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Самойлова высказалась о примирении с Джиганом.
Женский форум 1
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