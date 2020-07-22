Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 звездных мам, которых можно принять за ровесниц их взрослых дочерей 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 4 часа назад
Звезды, которые выглядят ровесницами своих дочерей
Фото: DR
Наши бабушки надевали платочки уже в сорокалетнем возрасте, но уже наши мамы сейчас выглядят моложаво и интересно: они открыли, что и после условных 40 жизнь переливается всеми красками, стрижка и макияж помогают создать какой угодно образ. Звездам проще — они профессионально умеют подавать себя в любом возрасте. Звездам сложнее — им нельзя быть не в форме, распуститься или набрать лишний вес.
Некоторые из отечественных звезд так прекрасны, что могут вообще не волноваться о течении времени — сегодня они выглядят практически сестрами своих взрослых дочерей. И это внушает надежду нам всем — значит, у нас тоже есть шансы как можно дольше оставаться красивыми и молодыми.

Валерия и Анна Шульгина

Певице было 25 лет, когда она родила Анну, а дочери сейчас — уже 27. Простые арифметические действия позволяют быстро понять, сколько сейчас Валерии. То, как она при этом выглядит, вызывает уважение и восторг: рядом с дочерью певица смотрится ее ровесницей. Временами Анна даже кажется старше, когда пускается в эксперименты со стилем в одежде. Shena — под таким псевдонимом выступает Анна — взяла от своей звездной мамы красоту, харизму и талант.
DR

Ирина и Алиса Салтыковы

Кажется, еще вчера мы отрывались на дискотеке под хит Ирины Салтыковой «Голубые глазки», а ее дочери, оказывается, уже 32. Как это вообще возможно? Особенно любопытно этот вопрос звучит в контексте того, что Ирина ничуть не поменялась с момента пиковой популярности. Все та же точеная фигурка, очаровательная улыбка. Дочь Алиса явно обогнала маму по вокальным данным, а вот внешность на 100% унаследовала от нее. Повезло с генами девушке, что тут сказать.
DR

Елена Проклова и Арина Мелик-Карамова (Проклова)

Тут история скорее грустная: актриса Елена Проклова родила старшую дочь в 1972 году, будучи замужем за Виталием Мелик-Карамовым. Молодые родители малышки расстались, когда той было всего два годика, так что воспитанием Арины занимались бабушка и дедушка. Отношения с родной матерью не сложились, Арина крайне неохотно говорит о ней. Тем не менее, выглядят они очень похожими.
DR

Вера Брежнева и Соня Киперман

Соня, старшая дочь певицы, родилась в отношениях Веры с Виталием Войченко — после расставания родителей малышка осталась с мамой. После замужества с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом девочка получила от него фамилию, искреннюю любовь и заботу. Сейчас 19-летняя девушка учится в США и поражает своим феноменальным сходством со знаменитой мамой. Ну а о том, каким образом Вере Брежневой удается оставаться такой привлекательной и стройной, уже ходят легенды — певица действительно выглядит потрясающе молодой.
DR

Лиана и Сарина Турецкие

Сарина, которой сейчас 23 года, родилась у Лианы в первом браке и жила до пятилетнего возраста в США. Там ее мама познакомилась с Михаилом Турецким — и с разгаром их романа возникла необходимость переезда в Россию. Знаменитый музыкант воспитал падчерицу, как родную. Лиана скоро станет бабушкой — дочь вышла замуж за сына основателя G. G.Group Торнике Церцвадзе, но на фотографии совершенно невозможно понять, где дочка, а где мама.
Видео дня. Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
Фото звездных мужчин, "сменивших" пол Фото звездных мужчин, "сменивших" пол 10 ошибок, которые мы ежедневно совершаем на кухне и не подозреваем об этом 10 ошибок, которые мы ежедневно совершаем на кухне и не подозреваем об этом 16 способов удалить жвачку с одежды и пятна, оставшиеся после нее 16 способов удалить жвачку с одежды и пятна, оставшиеся после нее
Женский форум
Звёзды , Анна Шульгина , Ирина Салтыкова , Торнике Церцвадзе , Вера Брежнева , Михаил Турецкий , Елена Проклова , Соня Киперман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядеть стильно, одеваясь недорого
Как выглядеть стильно, одеваясь недорого
Мишустин: формат учебного года определят 20 августа
Мишустин: формат учебного года определят 20 августа
Российская фигуристка снялась в купальнике после ЕГЭ
Российская фигуристка снялась в купальнике после ЕГЭ
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Где кулинарит Юлия Высоцкая
03:04
Где кулинарит Юлия Высоцкая
Дом и сад Звёзды
Как выглядят наследники красавиц конца 20 века
03:55
Как выглядят наследники красавиц конца 20 века
Дети Звёзды
Какие ошибки вы делаете, когда моете продукты с рынка
04:26
Какие ошибки вы делаете, когда моете продукты с рынка
Здоровье Еда
Как похудеть, но не заболеть
11:28
Как похудеть, но не заболеть
Здоровье Еда
Самая красивая девочка мира изменила имидж
05:02
Самая красивая девочка мира изменила имидж
Дети Звёзды
Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
12:03
Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
Еда Здоровье
Может ли быть тульский пряник не из Тулы
20:00
Может ли быть тульский пряник не из Тулы
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение