Звезды, которые выглядят ровесницами своих дочерей

Наши бабушки надевали платочки уже в сорокалетнем возрасте, но уже наши мамы сейчас выглядят моложаво и интересно: они открыли, что и после условных 40 жизнь переливается всеми красками, стрижка и макияж помогают создать какой угодно образ. Звездам проще — они профессионально умеют подавать себя в любом возрасте. Звездам сложнее — им нельзя быть не в форме, распуститься или набрать лишний вес.

Некоторые из отечественных звезд так прекрасны, что могут вообще не волноваться о течении времени — сегодня они выглядят практически сестрами своих взрослых дочерей. И это внушает надежду нам всем — значит, у нас тоже есть шансы как можно дольше оставаться красивыми и молодыми.

Валерия и Анна Шульгина

Певице было 25 лет, когда она родила Анну, а дочери сейчас — уже 27. Простые арифметические действия позволяют быстро понять, сколько сейчас Валерии. То, как она при этом выглядит, вызывает уважение и восторг: рядом с дочерью певица смотрится ее ровесницей. Временами Анна даже кажется старше, когда пускается в эксперименты со стилем в одежде. Shena — под таким псевдонимом выступает Анна — взяла от своей звездной мамы красоту, харизму и талант.

DR

Ирина и Алиса Салтыковы

Кажется, еще вчера мы отрывались на дискотеке под хит Ирины Салтыковой «Голубые глазки», а ее дочери, оказывается, уже 32. Как это вообще возможно? Особенно любопытно этот вопрос звучит в контексте того, что Ирина ничуть не поменялась с момента пиковой популярности. Все та же точеная фигурка, очаровательная улыбка. Дочь Алиса явно обогнала маму по вокальным данным, а вот внешность на 100% унаследовала от нее. Повезло с генами девушке, что тут сказать.

DR

Елена Проклова и Арина Мелик-Карамова (Проклова)

Тут история скорее грустная: актриса Елена Проклова родила старшую дочь в 1972 году, будучи замужем за Виталием Мелик-Карамовым. Молодые родители малышки расстались, когда той было всего два годика, так что воспитанием Арины занимались бабушка и дедушка. Отношения с родной матерью не сложились, Арина крайне неохотно говорит о ней. Тем не менее, выглядят они очень похожими.

DR

Соня, старшая дочь певицы, родилась в отношениях Веры с Виталием Войченко — после расставания родителей малышка осталась с мамой. После замужества с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом девочка получила от него фамилию, искреннюю любовь и заботу. Сейчас 19-летняя девушка учится в США и поражает своим феноменальным сходством со знаменитой мамой. Ну а о том, каким образом Вере Брежневой удается оставаться такой привлекательной и стройной, уже ходят легенды — певица действительно выглядит потрясающе молодой.

DR

Лиана и Сарина Турецкие