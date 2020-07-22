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«Мозгов нет, как и официального статуса жены»: Миро высказалась о Решетовой 

Анастасия Иванова 52 минуты назад
Блогер Лена Миро высказалась об Анастасии Решетовой и ее взаимоотношениях с семьей Тимати. Она прокомментировала информацию о том, что вместе с ребенком модель улетела на юг Франции. Там живет отец рэпера.
Модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото из самолета.
"Увезла Булку к дедушке на юг)) Когда назад — непонятно. Наверное, когда высплюсь на месяцы вперед и отдохну от всех и всего", — подписала снимок Решетова.
По мнению Миро, она специально поехала к отцу Тимати, чтобы Симона не отняла у нее ребенка.
"Родила. Бабка требует сына, чтобы засунуть ему ногу в рот. Мужик, от которого зачала сына, так и не женился, хотя возможно и обещал. Значит, защиты нет. Сильный материнский инстинкт не позволяет отдать ребенка. Мозгов, чтобы разрулить ситуацию, нет, как нет и официального статуса жены, что позволило бы хоть как-то качать права", — считает блогер.
По ее словам, Анастасия Решетова хочет найти поддержку у Ильдара Юнусова, в то время как взаимоотношения с матерью Тимати не улучшаются.
"Симона начала гнобить наложницу, всячески демонстрировать свое негативное отношение к Насте, а уж что там творилось в реальности, так вообще — наверняка ад".
Отец Тимати способен оказать влияние на семью, поэтому Решетова решила "показать" мальчика деду.
"Ильдар Юнусов даст прикурить любому. И бывшей жене, и сыну. Ему достаточно строго посмотреть на этих людей, чтобы они всё на свете от страха забыли. Зачем Решетова смылась к дедушке? Да потому что у нее сильный материнский инстинкт. Ребенка она отдать Симоне не может, а защиты от Тимати перед бабкой нет".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Миро пристыдила Самойлову.
Женский форум
Звёзды , Видео , Анастасия Решетова , Тимати
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