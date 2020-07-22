Модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото из самолета.

"Увезла Булку к дедушке на юг)) Когда назад — непонятно. Наверное, когда высплюсь на месяцы вперед и отдохну от всех и всего", — подписала снимок Решетова.

По мнению Миро, она специально поехала к отцу Тимати, чтобы Симона не отняла у нее ребенка.

"Родила. Бабка требует сына, чтобы засунуть ему ногу в рот. Мужик, от которого зачала сына, так и не женился, хотя возможно и обещал. Значит, защиты нет. Сильный материнский инстинкт не позволяет отдать ребенка. Мозгов, чтобы разрулить ситуацию, нет, как нет и официального статуса жены, что позволило бы хоть как-то качать права", — считает блогер.

По ее словам, Анастасия Решетова хочет найти поддержку у Ильдара Юнусова, в то время как взаимоотношения с матерью Тимати не улучшаются.

"Симона начала гнобить наложницу, всячески демонстрировать свое негативное отношение к Насте, а уж что там творилось в реальности, так вообще — наверняка ад".

Отец Тимати способен оказать влияние на семью, поэтому Решетова решила "показать" мальчика деду.