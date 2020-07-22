В Сети обсуждают новое фото Пугачевой 

Обычно днем Алла Борисовна ходит в нарядах светлых тонов, а вечером облачается в черное. Так недавно она побывала в бутике Игоря Гуляева в пудровом джемпере и белых укороченных брюках. Тогда некоторые поклонники одарили комплиментами ее изящные щиколотки.

А теперь певица собралась выйти в свет с мужем. Пара устроила фотосессию на лестнице в замке. Пугачева предстала в черном силуэтном мини-платье и жакете прямого кроя. Туфли на каблуке и массивная подвеска дополнили образ.

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Многие подписчики были сражены красотой Примадонны. Некоторые отметили, что в 71 год не каждая женщина может похвастаться такой стройной фигурой и моложавым видом. «Самые любимые и красивые!», «Аллуся — бомба», «Ой, красавцы, но Алла красивее!», «Алла Борисовна еще никогда так шикарно не выглядела», «Как хороша», «Какие же вы счастливые и красивые», «Не каждый так может выглядеть», «Ух ты», «Шикарная жена. Ножки — мечта», «Алла Борисовна, нет слов, только восторг, время над вами не властно», — прокомментировали пост подписчики.