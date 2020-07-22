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В Сети обсуждают новое фото Пугачевой 

Teleprogramma.pro и ещё 3 1 час назад
В Сети обсуждают новое фото Пугачевой
Фото: Teleprogramma.pro
Максим Галкин и Алла Пугачева после самоизоляции стали чаще появляться на публике. Оживилась обстановка и в их замке. Артистка с радостью публиковала снимки, на которых позировала то с Валентином Юдашкиным, то с Александром Буйновым. Каждый раз 71-летняя певица восхищала многих фанатов своими образами. За последние годы ее стиль изменился. Гардероб Примадонны наполнился молодежными образами.
Обычно днем Алла Борисовна ходит в нарядах светлых тонов, а вечером облачается в черное. Так недавно она побывала в бутике Игоря Гуляева в пудровом джемпере и белых укороченных брюках. Тогда некоторые поклонники одарили комплиментами ее изящные щиколотки.
А теперь певица собралась выйти в свет с мужем. Пара устроила фотосессию на лестнице в замке. Пугачева предстала в черном силуэтном мини-платье и жакете прямого кроя. Туфли на каблуке и массивная подвеска дополнили образ.
@maxgalkinru
Многие подписчики были сражены красотой Примадонны. Некоторые отметили, что в 71 год не каждая женщина может похвастаться такой стройной фигурой и моложавым видом. «Самые любимые и красивые!», «Аллуся — бомба», «Ой, красавцы, но Алла красивее!», «Алла Борисовна еще никогда так шикарно не выглядела», «Как хороша», «Какие же вы счастливые и красивые», «Не каждый так может выглядеть», «Ух ты», «Шикарная жена. Ножки — мечта», «Алла Борисовна, нет слов, только восторг, время над вами не властно», — прокомментировали пост подписчики.
К слову, Пугачева и Галкин не рассказали, куда собрались. В этот же вечер принарядилась подруга певицы Марина Юдашкина. Она облачилась в белое платье, чтобы пойти на день рождения. Возможно, что они собрались на одну и ту же вечеринку.
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Звёзды , Валентин Юдашкин , Марина Юдашкина , Игорь Гуляев , Александр Буйнов , Максим Галкин , Алла Пугачева
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