В Сети гадают, что с собой сделала Пугачева

На снимке певица в черных шортах, пиджаке и на каблуках. Пользователей поразила внешность 71-летней Пугачевой. Они начали интересоваться, что с собой сделала Примадонна, и почему она так молодо выглядит.

"Алла употребляет эликсир молодости", "Алла Борисовна принимает молодильные яблоки?", "Может 30-летний увезти", "Алла Борисовна еще никогда так шикарно не выглядела", "С годами все лучше и лучше", "Бомба", "Молодые обзавидуются", — написали в комментариях.

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Кроме того, подписчики звездной пары восхитились худобой Пугачевой.

"Просто обязана вести тренинги по красивой фигуре", "Ножки — мечта".

Некоторые предположили, что секрет певицы — счастливый брак.