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«Молодые обзавидуются»: в Сети гадают, что с собой сделала Пугачева 

Анастасия Иванова 1 час назад
В Сети гадают, что с собой сделала Пугачева
Фото: @alla_orfey
Пользователи Сети удивились внешнему виду Аллы Пугачевой. Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте совместное фото с супругой.
На снимке певица в черных шортах, пиджаке и на каблуках. Пользователей поразила внешность 71-летней Пугачевой. Они начали интересоваться, что с собой сделала Примадонна, и почему она так молодо выглядит.
"Алла употребляет эликсир молодости", "Алла Борисовна принимает молодильные яблоки?", "Может 30-летний увезти", "Алла Борисовна еще никогда так шикарно не выглядела", "С годами все лучше и лучше", "Бомба", "Молодые обзавидуются", — написали в комментариях.
@maxgalkinru
Кроме того, подписчики звездной пары восхитились худобой Пугачевой.
"Просто обязана вести тренинги по красивой фигуре", "Ножки — мечта".
Некоторые предположили, что секрет певицы — счастливый брак.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Казанова вырвалась к мужу в Италию через Беларусь.
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Звёзды , Максим Галкин , Алла Пугачева
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