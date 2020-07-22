В Сети гадают, что с собой сделала Пугачева

Пользователи Сети удивились внешнему виду Аллы Пугачевой. Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте совместное фото с супругой.
На снимке певица в черных шортах, пиджаке и на каблуках. Пользователей поразила внешность 71-летней Пугачевой. Они начали интересоваться, что с собой сделала Примадонна, и почему она так молодо выглядит.
"Алла употребляет эликсир молодости", "Алла Борисовна принимает молодильные яблоки?", "Может 30-летний увезти", "Алла Борисовна еще никогда так шикарно не выглядела", "С годами все лучше и лучше", "Бомба", "Молодые обзавидуются", — написали в комментариях.
@maxgalkinru
Кроме того, подписчики звездной пары восхитились худобой Пугачевой.
"Просто обязана вести тренинги по красивой фигуре", "Ножки — мечта".
Некоторые предположили, что секрет певицы — счастливый брак.
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