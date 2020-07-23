Седокова выходит замуж за Яниса Тимму

Анна Седокова и Янис Тимма встречаются около года. О романе пары стало известно лишь осенью прошлого года, когда Анна перестала скрывать нового возлюбленного, который ради нее бросил другую девушку, родившую ему ребенка.

Несколько недель назад Анна с Янисом и сыном Гектором улетели в США, несмотря на то, что границы России с другими странами закрыты. Сначала Анна оказалась на несколько дней в Нью-Йорке, а после улетела в Майами, где отметила день рождения дочери Моники, которой исполнилось лет.

Пара продолжает отдыхать в США, а сегодня рано утром по московскому времени Седокова опубликовала пост в своем микроблоге и сообщила, что Янис сделал ей предложение руки и сердца. Романтическое событие произошло прямо на яхте.

«Мне кажется «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить, несмотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание. Но сегодня есть ТЫ и Я, и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. И я сказала тебе ДА. Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной», — написала Анна.

Некоторым показался подозрительным тот факт, что Янис сделал предложение Анне аккурат после того, как она прямо спросила у него в сториз, отвечая на вопросы подписчиков, будет ли у них свадьба.

Однако, оказалось, что баскетболист планировал преподнести возлюбленной кольцо еще давно. На своей официальной странице в «Инстаграме» он написал, что хотел сделать это еще на свой день рождения — 2 июля.

Анна и Янис встречаются около года. О романе пары стало известно лишь осенью прошлого года, когда Анна перестала скрывать нового возлюбленного, который ради нее бросил другую девушку, родившую ему ребенка.