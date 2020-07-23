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Харламов, получающий 208 миллионов в год, повысил свои гонорары на 500 тысяч 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Раскрыты доходы Харламова
Фото: Teleprogramma.pro
На фоне предстоящего развода Гарика Харламова неожиданно всплыли высокие доходы комика. Оказалось, что артист зарабатывает около 208 млн в год, из-за чего прослыл завидным женихом. На светских тусовках дамы всех мастей просто прохода не дают знаменитости, каждая мечтает заполучить такого мужчину в свои сети.
Однако на самом деле не все так радужно. В кризис и пандемию артист стал терпеть настоящий крах в бизнесе. Как пишет КП, его «Креативное агентство Бульдог» недавно пришлось ликвидировать из-за долгов.
Перестал продавать комик и одежду под собственным брендом Bulldog moda. Сейчас в интернет-магазине остались только свитшоты по бросовой цене и это последний товар марки. Та же история и с детской одеждой от Гарика Bulldog kids. Футболок с креативными надписями за полторы-две тысячи рублей уже не купишь.
Видимо из-за этих бизнес-провалов Гарик решил повысить свои гонорары за работу на корпоративах. Теперь вместо 2 миллионов за одно ведение праздника, артист просит 2,5 миллиона. И это только в том случае, если получится договориться.
«В последнее время Харламов ведет мероприятия в паре с Демисом Карибидисом, а это уже 60 тысяч евро за двоих», — рассказали КП в фирме, которая занимается организацией праздников элит-уровня.
В пересчете на рубли сумма выходит просто космическая по меркам среднестатистических россиян — около 5 миллионов.
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Женский форум
Звёзды , Гарик Харламов , Демис Карибидис
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