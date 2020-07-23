Раскрыты доходы Харламова

Юмориста Гарика "Бульдога" Харламова смело можно назвать завидным и финансово состоятельным женихом. Согласно данным Forbes, комик в последний год заработал 208 миллионов рублей. Это доходы от съемок в телешоу, рекламах, а также за участие в корпоративах. Но у него есть и другие источники дохода, пишет "Комсомольская правда".
Несмотря на финансовую успешность, плохо шли дела у "Креативного агентства Бульдог", которое пришлось закрыть из-за долгов. Ликвидировали и бренды одежды Bulldog moda и Bulldog kids.
Тем не менее, артист решил поднять цену на стоимость ведения корпоративов. По данным "Комсомолки", артист прибавил к своему обычному ценнику 500 тысяч рублей. Совсем недавно Харламова можно было пригласить на мероприятие за 2 миллиона рублей. Теперь же это будет стоит на 500 тысяч дороже.
Ранее "Рамблер" писал, что Харламов вновь двусмысленно пошутил про развод.