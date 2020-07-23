Раскрыты доходы Харламова

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Юмориста Гарика "Бульдога" Харламова смело можно назвать завидным и финансово состоятельным женихом. Согласно данным Forbes, комик в последний год заработал 208 миллионов рублей. Это доходы от съемок в телешоу, рекламах, а также за участие в корпоративах. Но у него есть и другие источники дохода, пишет "Комсомольская правда".

Несмотря на финансовую успешность, плохо шли дела у "Креативного агентства Бульдог", которое пришлось закрыть из-за долгов. Ликвидировали и бренды одежды Bulldog moda и Bulldog kids.