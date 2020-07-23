Одни девушки стремятся к модельной худобе, другие выступают за бодипозитив и не изнуряют себя диетами и занятиями спортом, третьи предпочитают соблазнительные женственные формы, над которыми работают с помощью регулярных тренировок и даже пластических хирургов. К примеру, эти знаменитости могут похвастаться выдающимися во всех смыслах пятыми точками. Дженнифер Лопес всегда подчеркивает пышные ягодицы нарядами и концертными костюмами, продолжает отрицать, что делала пластику, и регулярно демонстрирует свои тренировки, с помощью которых, по ее словам, поддерживает себя в такой форме.

Дженнифер Лопес

Недавно Лопес, которой 24 июля исполнится 51 год, стала главной звездой «Суперкубка-2020». Певица эффектно спустилась на сцену на сверкающем шесте в сексуальном кожаном боди, а затем и вовсе осталась в прозрачном блестящем комбинезоне, подчеркивающем каждый изгиб ее тела. Соцсети буквально взорвались комментариями о том, что Дженнифер выглядит и зажигает на сцене в свои пятьдесят лучше, чем в двадцать. И правда, судя по тому, как она лихо отплясывала, охотно верим, что тренировки звезды не проходят зря, а помощь пластического хирурга ей не нужна.

Ирина Шейк недавно опубликовала в Instagram селфи, на котором позирует с влажными волосами и кожей, без макияжа и в черном нижнем белье. В отражении зеркала, на фоне которого фотографировалась супермодель, подписчики разглядели… ее соблазнительную пятую точку.

«Вот это персик», «Умение позировать и соблазнять ненавязчиво уровня ПРО», «Горячо», «Все заметили отражение в зеркале?!», «Шикарна», «Секси», «Провокационно», «Даю подсказку: посмотрите в зеркало за ее спиной. Не благодарите», «Свежа как роза», «Красотка», «Выглядит очень натурально и соблазнительно», «Ирка, ну ты как обычно — хороша», «Попик», «Ириночка, ну ты просто космическая какая-то», «Какие глаза… Но все же смотрят в зеркало на заднем плане, правда?» — писали они в комментариях.

За последние несколько лет Ким Кардашьян сильно изменилась. Черты лица звезды реалити стали намного изящнее (прощай, гордый армянский нос), а формы — более выразительными и пышными. Самой выдающейся частью тела Ким является попа, которая выглядит порой карикатурно — настолько она большая, круглая и неправдоподобно приподнятая, несмотря на закон гравитации. Но супруга рэпера Канье Уэста, который фигурой жены полностью доволен, продолжает отрицать, что вставила в ягодицы имплантаты. К слову, недавно звездный тренер рассказал, как накачать пятую точку, как у Ким Кардашьян.

Анны Седоковой Анна Седокова не раз заявляла, что гордится своими женственными формами и не стремится к модельным стандартам. Певица признается, что любит вкусно поесть, а тело в тонусе держит с помощью спорта, танцев и… секса. Больше знаменитостей с выдающимися пятыми точками — в нашей фотогалерее.