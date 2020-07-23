Названа причина отношений Арзамасовой и Авербуха

Роман актрисы сериала «Папины дочки», 25-летней Лизы Арзамасовой с хореографом-постановщиком, продюсером, 46-летним Ильей Авербухом , стал одной из громких тем месяца. Разница в возрасте ничуть не смущает парочку, но не дает покоя многим хейтерам. Оказалось, что влюбленные вместе уже несколько лет. Познакомились звезды на ледовом шоу, куда пришла участницей Арзамасова, и, по слухам, с тех пор не расстаются.

Пока одни предрекают паре скорое расставание, а другие пророчат свадьбу, мы обратились к известному тарологу, финалисту 18-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александру Кинжинову, чтобы выяснить, что же ждет влюбленных. Провидец заглянул в карты и узнал:

«Карты говорят конкретно — чувства есть. Да, это любовь. Это не корысть какой-либо из сторон, не попытка привлечь к себе внимание. Илья и Лиза действительно любят друг друга, причём отношения эти крепкие и, скорее всего, долгие. Это тот самый случай, про который говорят «Любви все возрасты покорны».