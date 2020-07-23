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Названа реальная причина отношений Арзамасовой и Авербуха 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Названа причина отношений Арзамасовой и Авербуха
Фото: Teleprogramma.pro
Роман актрисы сериала «Папины дочки», 25-летней Лизы Арзамасовой с хореографом-постановщиком, продюсером, 46-летним Ильей Авербухом, стал одной из громких тем месяца. Разница в возрасте ничуть не смущает парочку, но не дает покоя многим хейтерам. Оказалось, что влюбленные вместе уже несколько лет. Познакомились звезды на ледовом шоу, куда пришла участницей Арзамасова, и, по слухам, с тех пор не расстаются.
Пока одни предрекают паре скорое расставание, а другие пророчат свадьбу, мы обратились к известному тарологу, финалисту 18-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александру Кинжинову, чтобы выяснить, что же ждет влюбленных. Провидец заглянул в карты и узнал:
«Карты говорят конкретно — чувства есть. Да, это любовь. Это не корысть какой-либо из сторон, не попытка привлечь к себе внимание. Илья и Лиза действительно любят друг друга, причём отношения эти крепкие и, скорее всего, долгие. Это тот самый случай, про который говорят «Любви все возрасты покорны».
Кстати, ранее Александр Кинжинов сделал расклад на другую пару, в которой фигурирует другая «папина дочка» — Павла Прилучного и Мирославу Карпович. Таролог уверяет, что между актерами ничего, кроме дружбы, нет, а все, что сейчас муссируется в инфопространстве — не иначе как домыслы.
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Женский форум
Звёзды , Илья Авербух , Мирослава Карпович
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