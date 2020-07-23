Звездные мужчины назвали самых жарких красоток

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«Утонченная красавица»: 19-летняя внучка Ротару кокетливо оголила плечо в белоснежной рубашке без белья

«Не хочу делать сенсацию»: после демонстрации кольца на пальце Климова подтвердила, что не одинока