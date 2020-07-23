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Звезды российского шоу-бизнеса назвали самых жарких красоток 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Звездные мужчины назвали самых жарких красоток
Фото: Teleprogramma.pro
Чувство прекрасного у каждого человека свое, а особенно у представителей российского шоу бизнеса. После того как комик и бизнесмен Гарик Мартиросян решил составить рейтинг самых прекрасных девушек, на вершине которого оказалась Анджелина Джоли, журналисты портала Teleprogramma.pro решили выяснить у известных мужчин, кто самая красивая женщина на их взгляд?
Актер Станислав Садальский сразу же порвал все шаблоны, поставив на первое место Анастасию Вертинскую, известную по ролям Гутиэрэ в «Человеке-амфибии» и Ассоль из «Алых парусов». Серебро досталось Марлен Дитрих, а бронзу забрала актриса Нина Русланова.
Певец Прохор Шаляпин показал свои стандарты прекрасного, отдав первую строчку 70-летней Элис Уолтон. На втором месте оказалась Франсуазе Беттанкур-Майерс, а на третьем — Джулия Кох. Всех женщин объединяют деньги, а вернее, много денег, которыми те владеют.
Художник Никас Сафронов также проявил оригинальность, на первом месте оказалась Софи Лорен, на втором Орнелла Мути и замкнула тройку лидеров Моника Белуччи.
Увы, среди признанных красавиц не оказалось современных звезд шоу-бизнеса: Ольга Бузова и Ксения Собчак пока не у дел.
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Звёзды , Никас Сафронов , Станислав Садальский , Софи Лорен , Моника Белуччи , Гарик Мартиросян , Анастасия Вертинская , Анджелина Джоли , Прохор Шаляпин , Ксения Собчак , Нина Русланова , Элис Уолтон , Марлен Дитрих , Ольга Бузова
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