Николай Дроздов снялся для российского Vogue 

Профессор МГУ , в прошлом телеведущий Николай Дроздов , известный по передаче «В мире животных», принял участие в съемке для российской версии журнала Vogue вместе с комиком Александром Гудковым . Ролик появился на сайте издания.

Отмечается, что ученый стал героем нового спецпроекта журнала, который посвящен экологичной коллекции модного дома Gucci Off the grid. Журналисты подчеркнули, что все вещи упомянутой капсулы были изготовлены с использованием переработанного нейлона.

Так, в размещенном видео Дроздов рассказывает читателям о полезных свойствах некоторых растений, а также объясняет, как их применяют в медицине. Биолога запечатлели в серых брюках, белой рубашке и полосатом оранжевом галстуке. По словам администратора Telegram-канала «Татлер-батлер», некоторые из названных вещей были подарены телеведущему после окончания съемок.

Кроме того, на видео во время повествования Дроздова Гудков демонстрирует другие наряды бренда. Так, например, на кадрах он полил растения в белом поло, бежевых шортах, кепке и коричневых мокасинах с длинными носками. Комика также сняли во время чтения журнала в платье с принтом из красных цветов, соломенной шляпе и широких солнечных очках.