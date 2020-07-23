Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Николай Дроздов снялся для российского Vogue 

Lenta.ru и ещё 1 20 минут назад
Профессор МГУ, в прошлом телеведущий Николай Дроздов, известный по передаче «В мире животных», принял участие в съемке для российской версии журнала Vogue вместе с комиком Александром Гудковым. Ролик появился на сайте издания.
Отмечается, что ученый стал героем нового спецпроекта журнала, который посвящен экологичной коллекции модного дома Gucci Off the grid. Журналисты подчеркнули, что все вещи упомянутой капсулы были изготовлены с использованием переработанного нейлона.
Так, в размещенном видео Дроздов рассказывает читателям о полезных свойствах некоторых растений, а также объясняет, как их применяют в медицине. Биолога запечатлели в серых брюках, белой рубашке и полосатом оранжевом галстуке. По словам администратора Telegram-канала «Татлер-батлер», некоторые из названных вещей были подарены телеведущему после окончания съемок.
Кроме того, на видео во время повествования Дроздова Гудков демонстрирует другие наряды бренда. Так, например, на кадрах он полил растения в белом поло, бежевых шортах, кепке и коричневых мокасинах с длинными носками. Комика также сняли во время чтения журнала в платье с принтом из красных цветов, соломенной шляпе и широких солнечных очках.
Режиссером-оператором ролика стал Сергей Костромин, арт-директором выступила Екатерина Штоколова, а стилистом —Юлия Варавкина. Съемки проводились в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве.
Последние новости
СКР прояснил вопрос о двойном гражданстве сенатора Мизулиной СКР прояснил вопрос о двойном гражданстве сенатора Мизулиной Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил ее быстрое появление Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил ее быстрое появление В России выявили 5848 новых случаев коронавируса В России выявили 5848 новых случаев коронавируса
Женский форум
Звёзды , Видео , Сергей Костромин , Николай Дроздов , Александр Гудков , МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
В Сети обругали модель в прозрачном бикини
В Сети обругали модель в прозрачном бикини
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Как победить женское облысение
03:20
Как победить женское облысение
Красота Здоровье
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
03:02
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Звёзды
Эксперт дал советы по выбору дыни
02:16
Эксперт дал советы по выбору дыни
Еда Здоровье
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
02:07
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
Звёзды
Где кулинарит Юлия Высоцкая
03:04
Где кулинарит Юлия Высоцкая
Дом и сад Звёзды
Как выглядят наследники красавиц конца 20 века
03:55
Как выглядят наследники красавиц конца 20 века
Дети Звёзды
Какие ошибки вы делаете, когда моете продукты с рынка
04:26
Какие ошибки вы делаете, когда моете продукты с рынка
Здоровье Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение